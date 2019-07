Merkel de nouveau prise de tremblements

La chancelière allemande Angela Merkel a de nouveau été prise de tremblements mercredi lors d'une cérémonie, troisième incident de ce type en un mois, suscitant des interrogations sur son état de santé, a constaté un photographe de l'AFP.

Ce nouvel épisode est intervenu en fin de matinée lors d'une cérémonie officielle à la chancellerie où elle accueillait le Premier ministre finlandais, Antti Rinne. Un porte-parole du gouvernement s'est montré rassurant. «La chancelière va bien et les discussions avec le Premier ministre finlandais se poursuivent comme convenu», a-t-il indiqué à l'AFP.

«Je vais très bien»

Angela Merkel a elle-même assuré peu après: «Je vais très bien, il ne faut pas se faire de souci». Vêtue d'une veste bleue, Angela Merkel se tenait debout à côté de son homologue finlandais pour écouter les hymnes nationaux des deux pays lorsqu'elle a commencé à trembler très distinctement.

Ses bras et ses jambes notamment étaient pris de petites secousses jusqu'à ce qu'elle se remette en marche avec son homologue finlandais à la fin des hymnes.

