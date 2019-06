Merkel prise d'un malaise en pleine cérémonie

Angela Merkel a été prise de tremblements durant plusieurs minutes pendant une cérémonie officielle avec le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, mardi à Berlin.

La chancelière a été victime de ce malaise, alors qu'elle attendait, au côté du président ukrainien, une parade militaire à la chancellerie, à Berlin, où la température avoisinait mardi les 30 degrés. Les bras légèrement tendus vers l'avant, elle a visiblement tenté d'atténuer ces tremblements durant les hymnes allemand et ukrainien.

«Elle était en totale sécurité»

Elle a ensuite, plus d'une heure après cette scène, assuré, avec le sourire, avoir retrouvé ses esprits: «J'ai bu au moins trois verres d'eau, c'est ce qui m'a manifestement manqué et à présent je me sens très bien». Le président ukrainien a plaisanté en assurant: «Elle se tenait à côté de moi, elle était en totale sécurité» lors de la cérémonie.

Angela Merkel, qui se retirera de la politique à la fin de son mandat, au plus tard en 2021, aura 65 ans le mois prochain. (ats/nxp)