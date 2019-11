Ils sont des milliers venus voir «le roi des chrétiens»

«Je vais prier François pour que Dieu nous donne une bonne récolte». Nipopa, un Karen converti au christianisme, est venu des montagnes aux confins de la Thaïlande assister, avec des dizaines de milliers d'autres fidèles, à la messe du pape à Bangkok.

La nuit commence à tomber sur la capitale thaïlandaise lorsque le souverain pontife, souriant mais visiblement fatigué, s'avance dans sa papamobile aux cris de «Viva il papa».

Quelque 60'000 fidèles se sont rassemblés dans le stade national de la ville et dans une annexe voisine d'où ils suivent l'office sur écran géant. Il y a 35 ans, Jean-Paul II avait présidé la messe au même endroit pour la communauté catholique ultra-minoritaire du pays, à plus de 95% bouddhiste.

«Je devais venir pour le roi des chrétiens», raconte Nipopa, qui a fait huit heures de bus depuis son village de To po poo dans la province reculée de Tak, frontalière de la Birmanie.

L'arrivée à Bangkok, mégalopole de 11 millions d'habitants où il vient pour la première fois, fut difficile.

«Je suis perdu ici», raconte le modeste riziculteur qui a revêtu une cheika, la veste traditionnelle de la minorité Karen, rouge et blanche pour l'occasion.

«Nous avons besoin du message d'amour»

«Mais Dieu nous a envoyé des prêtres qui nous aident pour éduquer nos enfants et pour nous soigner, je devais être là», explique l'ancien animiste, converti au catholicisme il y a seize ans.

Comme lui, plusieurs centaines de chrétiens Karen, une minorité originaire des contreforts de l'Himalaya ayant fui par la suite la Birmanie pour s'installer en Thaïlande, sont présents. Ils forment aujourd'hui une partie importante de la communauté catholique de Thaïlande, forte d'à peine 400'000 fidèles.

Cambodge, Birmanie, Philippines, Indonésie, Chine et surtout Vietnam: les catholiques ont afflué de nombreux pays voisins pour l'occasion.

«Nous avons besoin du message d'amour» du pape, sourit Soeur Heng Phalla, 33 ans, venue du centre du Cambodge.

«Dans mon pays, même si la situation s'est considérablement améliorée depuis la chute du régime khmer rouge, la politique reste compliquée et les gens ne s'entendent pas toujours», soupire-t-elle, en agitant un petit drapeau blanc et jaune aux couleurs du Vatican.

Elle se félicite de la bonne tolérance religieuse qui règne désormais dans son pays, tout comme en Thaïlande.

«Dans mon village, il n'y a pas de problème entre nous (ndlr: bouddhistes et chrétiens). À Noël, je cuisine de la viande et j'invite mes voisins bouddhistes, eux m'aident au moment de la récolte», relève le Karen Latho, qui, selon la coutume de sa communauté, s'est converti lors de son mariage il y a 28 ans pour épouser une jeune catholique.

Sur la pelouse du stade, les dizaines d'officiels présents écoutent avec attention l'homélie du pape, axée sur l'exploitation sexuelle alors que ce fléau persiste en Thaïlande et dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est.

«Je pense spécialement à ces enfants et à ces femmes exposés à la prostitution et à la traite, défigurés dans leur dignité la plus authentique», lance François, vêtu d'une chasuble en soie dorée fabriquée pour l'occasion dans un couvent de Bangkok.

Non loin du tapis rouge que foule le souverain pontife argentin au moment de partir, Pimrapat Panyawattanatikul, 49 ans, se sent, elle, privilégiée, d'autant que c'est le second pape qu'elle croise.

En 1984, «Jean-Paul II m'avait touché la tête dans la cathédrale de Bangkok» et aujourd'hui «c'est un miracle d'avoir pu obtenir de si bonnes places», raconte-t-elle.

«Je suis si fier: j'ai vu le pape des pauvres et il est à la hauteur de mes espérances, lance Prasert, un artiste de Bangkok, en quittant le stade. «Maintenant, à chacun de retourner prier de son côté.»