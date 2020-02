Le ministre des Finances Sajid Javid démissionne

Le ministre britannique des Finances Sajid Javid a démissionné jeudi du gouvernement de Boris Johnson, dans le cadre du premier remaniement depuis le Brexit, a annoncé son porte-parole. Cette démission, qui a créé la surprise, intervient à un mois de la présentation du budget.

BREAKING: Sajid Javid has quit as Chancellor.

Suggestion is that Boris Johnson asked him to sack all his advisors - but he refused.

Dominic Cummings has had Treasury aides in his sights since the start.