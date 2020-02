Mort de deux grimpeurs dans les hautes Tatras

Deux jeunes alpinistes polonais sont morts dans les hautes Tatras slovaques battues par des coups de vents violents et de la neige, ont annoncé samedi les secours en montagne slovaques.

Le service de sauvetage en montagne (HZS) a indiqué avoir «trouvé deux corps de grimpeurs polonais (âgés de 27 et 25 ans), sans signe de vie» après une journée de recherches de deux hommes signalés près du pic Kezmarsky, haut de 2558 mètres.

Les parois et les pentes du pic Kezmarsky et des sommets environnants ont été fouillés depuis les airs, selon le HZS mais en raison du vent, l'hélicoptère de sauvetage n'a pas pu approcher la zone directe du pic.

Destination populaire

«Après plusieurs tentatives, les sauveteurs sont retournés à leur base à Stary Smokovec, où ils ont rassemblé plusieurs équipes de sauveteurs et les ont déployés par hélicoptère de tous les côtés du pic Kezmarsky», a indiqué le communiqué publié par HZS samedi soir.

Le pic Kezmarsky est l'une des destinations d'escalade les plus populaires et les plus exigeantes des Hautes Tatras. (afp/nxp)