Moscou fait un geste envers Kiev avant le sommet à Paris

Le chemin vers la paix en Ukraine est, lundi, passé par les eaux du détroit de Kertch. Au large de la Crimée, les gardes-côtes russes ont rendu les trois navires militaires ukrainiens qu’ils avaient saisis manu militari il y a un an. La flotte russe avait alors ouvert le feu, capturant 24 marins et en blessant trois, parce que, selon le Kremlin, ces bateaux avaient illégalement pénétré dans ses eaux territoriales. Cette prise avait été le premier incident armé direct entre Moscou et Kiev, déjà en conflit indirect dans l’est de l’Ukraine depuis 2014.

Aujourd’hui, le retour des navires ukrainiens se veut un geste de bonne volonté de Moscou qui, le 7 septembre dernier, avait déjà libéré leurs équipages. La restitution s’est faite dans les mêmes eaux où, il y a un an, la saisie avait eu lieu. Depuis le port de Kertch, à la pointe de la Crimée annexée par la Russie en 2014, les trois navires ont été remorqués jusqu’au point de transfert convenu, franchissant le détroit entre la mer d’Azov et la mer Noire, passant sous le pont controversé construit par Moscou pour relier la péninsule à la Russie.

Cette restitution «contribue à renforcer la confiance» entre la Russie et l’Ukraine, s’est félicité Emmanuel Macron. Elle s’inscrit dans la séquence d’événements que le président français a orchestrée en vue du sommet de la paix que Paris veut accueillir. L’échange de prisonniers entre Kiev et Moscou (35 détenus de chaque côté, dont les 24 marins) avait déjà contribué à détendre l’atmosphère. Dans l’est de l’Ukraine, où le conflit a fait plus de 13000 morts, le retrait des armes a par ailleurs commencé. Ces premiers départs des troupes ukrainiennes et des forces séparatistes prorusses ont eu lieu dans trois petits mais symboliques secteurs de la ligne de front.

Sommet «Normandie»

Prochaine étape: aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel, Emmanuel Macron doit accueillir, le 9 décembre, les présidents ukrainien et russe, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, qui se sont déjà parlé au téléphone mais ne se sont jamais rencontrés. Après cinq ans de conflit depuis l’annexion de la Crimée et le début des tensions dans le Donbass, la situation dans cette région de l’est ukrainien sera au cœur de ce sommet «Normandie». Un format de négociation entre Russie et Ukraine lancé par la France et l’Allemagne en juin 2014, en marge des célébrations du débarquement sur les plages normandes. Ces discussions avaient abouti à l’accord de paix signé à Minsk le 12 février 2015 qui, depuis, est cependant resté lettre morte.

Les négociations ont été relancées après l’élection, en avril, de Volodymyr Zelensky, le nouveau président ukrainien, dont la promesse est de rétablir la paix dans un pays usé par la guerre. Mais de possibles concessions, vers plus d’autonomie pour les territoires séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine, ont provoqué à Kiev une vague de colère, près de 10000 manifestants dénonçant une «capitulation». Beaucoup craignent que Paris et d’autres Européens exigent trop d’efforts de l’Ukraine, hier sujet de tensions, aujourd’hui objet de négociations.