À Moscou, la place Rouge est vide

Comme les autres Européens, les Moscovites se mettent au confinement. Face à la forte hausse des cas, le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine, a fini par imposer de strictes mesures, à partir de lundi et pour une durée illimitée. Autour de la place Rouge comme dans les quartiers résidentiels, les rues ont commencé à se vider. Il est permis de quitter son domicile uniquement pour effectuer des achats dans le magasin ou la pharmacie de proximité, recevoir des soins médicaux d’urgence, se rendre au travail en cas de nécessité, sortir les poubelles et assurer la promenade du chien à moins de 100 mètres de sa porte d’entrée.

Reconnaissance faciale

Dans les rues et commerces, une distance de 1,5 mètre minimum doit être respectée entre personnes. Des autorisations spéciales seront bientôt nécessaires. Et un «système intelligent de surveillance» contrôlera les 20 millions d’habitants de la ville et sa région, via la reconnaissance faciale et les 100'000 caméras (bientôt 170'000) déployées partout depuis dix ans au nom de l’ordre public.

«J’espère que d’ici à la fin de la semaine, nous aurons des systèmes informatiques nous permettant d’assurer un contrôle quasi absolu sur les déplacements des gens», a prévenu Sergueï Sobianine, conscient aussi de l’impact économique de ces mesures. Il a promis 19'500 roubles (220 euros) par mois aux habitants qui vont perdre leur emploi.

Depuis le début de la crise, le maire de Moscou s’est imposé comme la vraie figure des autorités à l’avant-poste de la lutte contre la pandémie. La capitale est devenue le principal foyer de la pandémie avec près des deux tiers des 1836 cas répertoriés en Russie (neuf morts au total). Un bilan en forte hausse, notamment après la simplification des procédures de dépistage.

Sergueï Sobianine, qui a lui-même reconnu que «personne n’a une image claire» de la réalité et que le nombre de cas initialement recensés dans la capitale était sous-estimé, a régulièrement pris à contre-pied les discours rassurants. À la tête du groupe de travail auprès du Kremlin, il a dénoncé le laxisme des régions et, dès samedi matin, envoyé un courriel aux Moscovites les implorant de rester chez eux.

À force d’être au front, Sergueï Sobianine réussit à faire de l’ombre au président Vladimir Poutine. Un jeu tactique sans doute orchestré, d’autant plus que les deux hommes sont alliés de longue date. Le chef du Kremlin a demandé aux Moscovites de prendre les mesures du maire «avec le plus grand sérieux et avec une totale responsabilité». À l’échelle nationale, il a déclaré une semaine chômée à partir de lundi et appelé tous les Russes à «rester à la maison».

Un rôle clé

En coulisses, Sergueï Sobianine aurait joué un rôle clé dans la prise de conscience du Kremlin face au danger. Vladimir Poutine avait jusque-là dénoncé des «désinformations provocatrices depuis l’étranger pour semer la panique» et répété que «la situation est sous contrôle». Changement de ton la semaine dernière: le chef du Kremlin s’est rendu dans le principal hôpital traitant les malades du virus à Moscou. Il a rencontré le médecin-chef Denis Protsenko, qui, ces dernières semaines, a multiplié en public les alertes face à la pandémie et les appels pour de strictes mesures.

Mais la «semaine chômée» annoncée par Vladimir Poutine lors de son allocution télévisée, le 25 mars, s’est révélée une mesure en demi-teinte peu efficace, voire contre-productive. Demandant de faire preuve de «discipline», il a appelé les Russes à ne pas sortir de chez eux, mais n’a pas rendu cette précaution obligatoire. Le président a laissé aux autorités régionales l’annonce des mesures strictes et autres mauvaises nouvelles. Du coup, cette ambivalente précaution a semé la confusion: désinvoltes, certains l’ont interprétée comme des vacances, décidant de sortir, voire de voyager vers le sud.

Face à la rapide expansion de la pandémie, les cas étant passés de 59 à près de 2000 en dix jours, la Russie pourrait vite basculer au confinement généralisé. Une gageure pour le plus grand pays du monde. Plusieurs villes et régions s’apprêtent déjà à suivre le modèle de Moscou, comme l’enclave de Kaliningrad. Et les Russes sont toujours plus nombreux à prendre conscience de la menace: ils se ruent sur les masques et font des provisions massives de produits alimentaires en ville afin de vivre cloîtrés.

Direction la datcha

D’autres préfèrent se mettre au vert. Direction la datcha, ce havre de tranquillité à moins de 100 kilomètres de Moscou. Une fois passés les embouteillages, c’est l’heure du retour à la vie de famille en petit cercle, le plan B et le système D de bien des Russes entre jardinage et escapades en forêt. À l’ombre des pommiers, il fera meilleur pour attendre la fin de l’épidémie.