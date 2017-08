En territoire palestinien, des femmes DJ font la révolution derrière leurs platines

On ne s’y attend pas à Nazareth. Le jour, les pèlerins marchent dans les pas de Jésus-Christ. Mais la nuit, c’est une toute autre faune qui habite cette ville arabe située en Israël. Derrière la porte du Tree House, vers minuit, un vendredi soir, des jeunes se déhanchent au rythme de la musique electro. Aux platines, la patronne du bar, Yasmine Eve Kheshiboun. Vêtue d’un «crop top» blanc et de jeans troués, la jeune femme palestinienne prend son pied, un écouteur sur l’oreille. «Etre DJ, c’est un rêve que je ne pensais jamais réaliser», confie-t-elle, avant de tourner les boutons pour électriser les irréductibles sur la piste de danse.

Un père à convaincre

Les disc-jockeys professionnelles comme Yasmine se comptent sur les doigts d’une seule main. Rares sont les femmes aux commandes, surtout dans les soirées bien arrosées qui se terminent aux aurores. «J’ai dû convaincre mon père qu’il s’agissait d’un vrai job», raconte la DJ de 29 ans.

Pour la directrice du Centre d’études sur les femmes de Jérusalem, Sama Aweidah, «la culture arabe est encore très conservatrice et laisse peu de place aux femmes leaders, autant chez les chrétiens que les musulmans». Yasmine détonne avec son anneau dans le nez, ses tatouages, dont un verset biblique sur le poignet, et une sacrée dose de cran. Comme sa mère, une Américaine, qui fut la première maître-nageuse à surveiller les piscines de Nazareth en maillot de bain.

Après dix ans sous les palmiers de Floride, Yasmine a choisi sa ville natale pour vivre sa passion. «Je ressentais un vide. Nazareth, c’est chez moi», souligne-t-elle. Pourtant, à l’aéroport, les autorités ont exigé qu’elle se déshabille lors d’une fouille «juste parce que j’ai un nom arabe», s’indigne la DJ, «fatiguée» de l’éternel conflit. Si son passeport est israélien, son identité est bien plus complexe qu’un bout de papier. «Mes racines sont palestiniennes», martèle Yasmine. Son grand-père a été forcé de fuir au Liban lors de la création d’Israël, en 1948. Arabe israélienne, chrétienne, palestinienne et femme? «Je préfère être reconnue pour mon talent et pas seulement parce que je suis une femme», tient à préciser Yasmine, qui déteste les étiquettes.

Sur les pas de Skywalker

Son modèle? La toute première DJ palestinienne, Sama Abdulhadi. C’est à l’ombre du mur de séparation à Ramallah qu’elle a fait ses armes. «Il y a dix ans, la techno n’existait pas encore en Palestine», se souvient Sama. On la surnomme Skywalker, une contraction de son prénom, ciel en arabe, et de Johnnie Walker, pour son amour du whisky. Rien à voir avec Star Wars. Elle fume, elle boit, elle a joué au football. Sama se fiche des conventions. «Ma grand-mère a été la première à enlever son hijab pour se battre contre l’armée israélienne à Naplouse dans les années 70», raconte fièrement la Palestinienne. «Mes parents, des musulmans, m’ont toujours encouragée. Les femmes n’ont pas toutes la même chance», reconnaît la DJ de 26 ans, actuellement en résidence à Paris.

Disparités

En Cisjordanie, Ramallah est une bulle. «Un parcours comme celui de Sama n’aurait pas été possible à Hébron par exemple, où les traditions sont plus fortes», estime l’experte en droits des femmes Sama Aweidah. La capitale administrative de l’Autorité palestinienne

accueille des jeunes loin de leur famille, des bars chrétiens qui offrent de l’alcool et de nombreux expatriés d’ONG internationales… «Tous ces facteurs contribuent à libérer les mœurs», explique-t-elle. Dans la minimétropole, où la techno est en plein essor, les boîtes de nuit poussent comme des champignons.

Derrière les platines, ce sont les hommes qui contrôlent la musique dans les bars. La plupart des femmes DJ sont limitées aux mariages. C’était le sort réservé à Bushra Qrei pendant quatre ans. «J’ai dû quitter mon emploi. Mon père n’acceptait plus que je rentre tard le soir car c’était mal vu par les voisins», se remémore l’ex-DJ de Jérusalem-Est, qui rêvait pourtant d’en faire carrière. «Il faut que ça change», plaide Mahmood Jrere, l’un des rappeurs de DAM, le populaire groupe de hip-hop arabe israélien.

La musique pour résister

«L’occupation freine le développement de la scène musicale palestinienne», dénonce aussi le militant avant son spectacle. Plusieurs Palestiniens ne peuvent voyager car ils ne possèdent pas les permis pour traverser les checkpoints. Dans cette nuit chaude de Ramallah, les premières notes de la chanson Qui est le terroriste? soulèvent une foule conquise d’avance. Le public, hommes et femmes ensemble, chante à tue-tête pour résister.

Skywalker s’engage elle aussi dans la cause palestinienne. En 2014, la diplômée en ingénierie du son a composé une chanson, The Beating Wound, à partir des bruits de la guerre à Gaza. «A l’étranger, les gens nous croient tous morts, le conflit est oublié. Je dois porter la voix de mon peuple!» s’exclame Sama, Palestinienne avant d’être femme. Après la Jordanie, le Liban, l’Angleterre, l’Egypte et la France, elle espère se poser quelques mois à Ramallah pour transmettre sa passion aux plus jeunes. Car Skywalker est une pionnière. Mais les rares DJ palestiniennes, comme elle et Yasmine, n’oseraient jamais fanfaronner sur leur succès, encore trop fragile.

(24 heures)