Israël tue un Palestinien soupçonné de terrorisme

Les forces israéliennes ont abattu mercredi un Palestinien soupçonné d'avoir participé à une attaque contre des civils, à la suite de laquelle un bébé israélien mis au monde prématurément était décédé, provoquant une vive émotion.

Le suspect, identifié comme Salah Omar Barghoutzi, 29 ans, a été tué alors qu'il tentait de s'échapper lors d'un raid dans un village de Cisjordanie, a indiqué dans un communiqué le service de sécurité intérieure israélien Shin Bet. Un nombre indéterminé de personnes ont été arrêtées.

L'annonce du Shin Bet survient quelques heures après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ait promis de traduire en justice les responsables de l'attaque. «Nous avons perdu il y a quelques heures un nouveau né. Nous trouverons les meurtriers et nous les jugerons», avait déclaré Benjamin Netanyahu à des journalistes étrangers.

Sept personnes, dont une femme enceinte avaient été blessées dimanche par des coups de feu tirés depuis une voiture palestinienne contre des civils à une station de bus près de la colonie israélienne d'Ofra, en Cisjordanie occupée.

Lundi, l'hôpital avait indiqué que les médecins avaient mis au monde le bébé par césarienne - la mère n'était enceinte que de 30 semaines - et que son état s'était détérioré.

Plus tôt dans la journée de mercredi, l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem a fait part du décès du bébé. «Avec une grande tristesse, nous annonçons la mort de l'enfant (...) après l'attaque, malgré les efforts pour sauver ce bébé prématuré», avait indiqué l'hôpital dans un communiqué.

Le bébé a été aussitôt enterré sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Blessée grièvement, la mère âgée de 21 ans est dans un état stable, selon l'hôpital. La vie des autres blessés n'est pas non plus en danger.

Attaque «ignoble»

«Ce décès fend le coeur», a écrit sur Twitter l'envoyé des Etats-Unis pour le Moyen-Orient Jason Greenblatt, en qualifiant l'attaque «d'ignoble».

Absolutely heart-breaking – my thoughts & prayers are with the family of the baby who died today as a result of the despicable terror attack on Sunday. This is an attack Hamas praised as “heroic.”