La Syrie électrise le Conseil des droits de l’homme

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU entame ses travaux ce lundi à Genève dans un contexte tendu. La reprise des violences en Syrie et son cortège de victimes civiles viennent mettre en lumière, une fois de plus, l’impuissance de la communauté internationale. Un échec qui fait forcément douter de l’utilité d’organes tels que celui qui est appelé à se réunir pendant trois semaines.

L’accord de cessez-le-feu d’un mois arraché in extremis samedi soir à New York n’efface rien. Depuis 2011, le Conseil des droits de l’homme s’est plusieurs fois saisi de la question syrienne en exhortant toutes les parties à respecter les Conventions de Genève. La commission d’enquête créée il y a bientôt sept ans a produit des rapports qui dénoncent l’utilisation d’armes chimiques et les crimes de guerre commis par toutes les parties. Au final, elle a surtout suscité une immense frustration parmi ses membres, dont la Suissesse Carla Del Ponte, qui a fini par jeter l’éponge l’été dernier.

Donald Trump a dit tout le mal qu’il pensait de ce conseil qu’il juge inefficace. Il a même menacé de le quitter et de lui couper les vivres. António Guterres, le secrétaire général de l’ONU, a convaincu les États-Unis que ce n’était peut-être pas la meilleure chose à faire. Cela ne veut pas dire que le danger est passé. «Ce qui nous gêne, c’est de voir que les pays qui commettent les pires atrocités dans le monde peuvent siéger au sein de ce conseil», a rappelé Brian T. Neubert, l’un des porte-parole du Département d’État américain lors de son passage à Genève en début de semaine dernière. Des discussions vont être engagées. Mais il n’est pas sûr qu’une majorité se dégage pour remettre en cause le principe d’universalité et d’égalité entre les pays.

Réplique russe attendue

En attendant cette improbable et impossible réforme, l’enceinte onusienne va être durant quelques jours l’endroit où l’on va se dire ses quatre vérités. Dans ce contexte, la voix d’Ignazio Cassis, qui s’exprimera pour la première fois à la tribune de l’ONU en tant que chef du DFAE, risque d’être couverte par le bruit des canons qui ont ensanglanté la région de la Ghouta orientale. Cruelle ironie de l’histoire, cette session devait marquer le début des commémorations du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Dans les couloirs de l’ONU, l’inquiétude grandit. «Nous n’avons pas connu un tel niveau d’électricité dans l’air depuis la guerre froide», confie un diplomate occidental. Avec la Syrie, un palier semble avoir été franchi. Cette fois, les Américains et les Européens affichent clairement leur volonté de couper la Russie dans son élan. Plusieurs pays comme la France ont l’intention de porter le débat sur le partenariat contre l’impunité pour l’utilisation des armes chimiques. Une façon de rappeler aux Russes qu’ils s’étaient engagés à faire pression sur leur allié syrien pour qu’il en bannisse l’utilisation.

Le Kremlin n’a pas l’intention de se laisser intimider, comme l’indique la venue annoncée mercredi de Sergei Lavrov. Le chef de la diplomatie russe ne dira certainement pas ce que les Occidentaux ont envie d’entendre.

A la veille de l’ouverture de cette 37e session du Conseil des droits de l’homme, les sujets de crispation ne manquent pas. Ces dernières heures, c’est la venue annoncée d’Ali-Reza Avaie, ministre iranien de la justice, qui a mis le feu aux poudres. Sa participation à l’ouverture des travaux du Conseil est vécue comme une provocation. Ce cacique du régime iranien est l’un des auteurs du massacre des prisonniers politiques en 1988. Son nom figure sur la liste noire de l’Union européenne mais aussi sur une liste d’auteurs de violations des droits de l’homme dressée par la Suisse. Les représentants de la communauté iranienne en Suisse ont d’ores et déjà annoncé qu’ils manifesteraient mardi devant le Palais des Nations pour protester contre cette présence. (24 heures)