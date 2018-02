Les Salvadoriens expulsés pourraient atterrir au Qatar

Dix-huit mois pour dégager ou se régulariser. Les quelque 200'000 Salvadoriens résidant aux États-Unis depuis 2001, suite à deux séismes dévastateurs, vont perdre le statut de protection temporaire (TPS) qui leur permettait de ne pas être expulsés. Et leurs 190'000 enfants nés sur sol américain ne seront pas épargnés. Ainsi en a décidé l’administration Trump, le 8 janvier dernier.

Que vont faire ces familles? Rester dans l’illégalité avec les risques que cela comporte? Quitter le pays? Rentrer au Salvador, où la violence endémique empêche tout essor économique? Impensable pour le gouvernement salvadorien, qui, dans sa quête de solutions, a ouvert des négociations avec le Qatar pour que ses ressortissants privés de TPS puissent résider et travailler temporairement dans l’émirat.

Main-d’œuvre qualifiée

Mais quel serait l’intérêt du Qatar d’accueillir cette population? Selon Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève (Cermam), cette proposition tombe à pic pour le Qatar, qui s’est vu confier la Coupe du monde de football en 2022. Sous blocus imposé par ses voisins depuis huit mois, ce petit pays du Golfe «en recherche de nouveaux alliés stratégiques et économiques a besoin de main-d’œuvre qualifiée pour mener à bien cet événement et en assurer le bon déroulement».

Le chercheur estime toutefois que «le Qatar, pays de deux millions et demi d’habitants, dont plus de 90% d’étrangers, n’a pas la capacité d’accueil pour ces 200'000 personnes. Qui plus est de la même nationalité, ce qui nécessite beaucoup de précautions politiques et juridiques.» Autre obstacle, l’argent. «Le coût de la main-d’œuvre salvadorienne ne sera pas le même que pour les travailleurs asiatiques. Tout porte à croire que Doha a encore suffisamment de moyens à travers son fonds souverain, mais je pense qu’on va plutôt arriver à des contingents limités de travailleurs salvadoriens pour des secteurs tels que la technologie, la santé, l’urbanisme ou encore l’agriculture. Ces quotas seront sans doute réévalués en fonction de la réussite de l’intégration de cette population.»

D’une pierre deux coups

Un défi de taille, ajoute Hasni Abidi, qui rappelle que «si en apparence les deux pays n’ont pas grand-chose en commun, ils ont de nombreux échanges économiques, preuve en est l’accord signé la semaine dernière sur l’ouverture d’une ligne directe avec Qatar Airways». Sur le plan politique, poursuit-il, «il ne faut pas oublier que le Salvador a pris position contre le Quartet, qui sanctionne Doha. Désormais isolés par trois États du Golfe et l’Égypte, les Qataris sont à l’affût de nouveaux soutiens, notamment en Amérique latine. Le Salvador est en passe de devenir un allié stratégique non négligeable.»

En acceptant cette proposition, le Qatar fait donc d’une pierre deux coups. «Il rend service au Salvador, qui n’est pas en capacité d’accueil de ses ressortissants, mais aussi aux États-Unis, en allégeant le fardeau des critiques qui pèsent sur son administration.» L’arrivée de ces travailleurs formés aux États-Unis pourrait aussi booster la production nationale, devenue une priorité absolue depuis la mise en place de l’embargo. «Depuis le blocus, les Qataris se sont tournés vers la Turquie et l’Iran, d’où ils importent énormément de produits, notamment agricoles, pour combler le manque de denrées saoudiennes. Le Qatar cherche effectivement à développer les secteurs agricole et industriel pour parvenir à une autosuffisance alimentaire, et la venue de personnes qualifiées dans ces domaines pourrait les aider à y arriver», explique le spécialiste.

Réformes en vue

Reste la question qui fâche. Le Qatar, régulièrement pointé du doigt pour le non-respect des droits des travailleurs étrangers, a annoncé une série de réformes en matière de droits humains. Ce qui a entraîné le retrait, cet automne, de la plainte déposée en 2014 par l’Organisation internationale du travail (OIT) pour travail forcé sur les chantiers de la Coupe du monde de football. «La mise en œuvre de ses engagements en faveur des droits des femmes qataries, des millions de travailleurs migrants et des réfugiés vulnérables dans le pays sera le vrai test de sa réussite en 2018», estime pour sa part Belkis Wille, de l’ONG Human Rights Watch, qui maintient le Qatar sous haute surveillance.

Alors, va-t-il tenir ses engagements? «Le Qatar est très sensible à son image à l’étranger et va devoir faire de gros efforts de ce côté-là, surtout face à un nouveau partenaire comme le Salvador, qui n’a jamais envoyé de main-d’œuvre dans un pays du Golfe», explique Hasni Abidi, qui pense que le Qatar sera le premier pays à abolir la kafala, cette règle qui met le travailleur étranger sous tutelle de son employeur et qui l’exclut de toute vie citoyenne.

Base volontaire

Dernière mise au point du chercheur: «Il est évident que si cet accord inédit devait se conclure entre les deux pays, le «transfert» de ces travailleurs salvadoriens ne pourrait se faire que sur une base volontaire.» Pas question pour le Qatar, précise-t-il, de participer à une quelconque forme de déportation. (24 heures)