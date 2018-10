Personnel électoral visé par un kamikaze

Un kamikaze à pied s'est fait exploser tôt lundi près d'un véhicule alors qu'il pénétrait au siège de la Commission électorale indépendante (CEI) à Kaboul. Il a fait au moins un mort et six blessés. L'Etat islamique a revendiqué lundi l'attentat suicide.

Les policiers qui surveillent l'entrée du complexe hautement sécurisé de la Commission électorale «ont repéré» le kamikaze et «l'ont abattu avant qu'il n'atteigne sa cible», a déclaré un porte-parole de la police de Kaboul, Basir Mujahid. Selon lui, «l'explosion s'est produite à 20 mètres des voitures des employés de la CEI», à 8h heure locale (04h30 en Suisse).

«Un policier a été tué» dans l'explosion «et six personnes ont été blessées, deux policiers et quatre membres de la CEI», a-t-il ajouté. Plus tôt, le porte-parole adjoint de la CEI, Zabihullah Sadat, avait confirmé «une attaque suicide visant nos collègues à l'entrée de notre bâtiment». L'attentat-suicide n'a pour l'heure pas été revendiqué.

Attaque lors du scrutin

Cette attaque survient alors que les urnes des élections législatives du 20 octobre sont acheminées dans la capitale, au siège de la Commission électorale qui a organisé le scrutin. Les talibans et le groupe Etat islamique (EI) ont mené plusieurs attaques contre les bureaux de vote, tuant ou blessant près de 300 personnes dans tout le pays le jour du vote.

La CEI doit publier dans les semaines qui viennent les chiffres définitifs de participation nationale. Le scrutin s'est déroulé en deux phases après avoir été repoussé d'une semaine dans la province de Kandahar (sud) pour des raisons sécuritaires. Selon elle, plus de quatre millions de personnes ont participé au vote, sur 8,9 millions d'inscrits, en dépit de nombreuses attaques perpétrées contre les électeurs.

Plaintes

De nombreux dysfonctionnements ont émaillé le scrutin. La Commission des plaintes électorales dit avoir reçu plus de 1000 signalements.

La Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) a dans un communiqué dimanche «exhorté les autorités électorales du pays à préserver l'intégrité et la transparence du processus électoral, notamment en ce qui concerne le dépouillement du scrutin, ainsi que la présentation et l'annonce des résultats».

Ce scrutin, dont les résultats préliminaires sont attendus le 10 novembre, est vu comme une répétition avant l'élection présidentielle d'avril prochain. La MANUA a «encouragé les autorités électorales à agir promptement en annonçant le calendrier électoral pour les élections présidentielles qui doivent avoir lieu le 20 avril 2019». (afp/nxp)