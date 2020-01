«Pour l’instant, la stratégie de l’Iran sur le nucléaire n’a pas changé»

Selon Marc Finaud, contrairement aux apparences, les tensions avec les États-Unis n’ont pas modifié, pour l’instant du moins, la stratégie de l’Iran sur son programme d’enrichissement de l’uranium.

La décision de l’Iran d’augmenter le nombre de ses centrifugeuses semble de nature à jeter de l’huile sur le feu. A-t-elle un lien avec l’élimination du général Qassem Soleimani?

Pas du tout. C’est un processus qui était déjà en cours. Il a été lancé en 2019 en réponse au retrait des Américains de l’accord sur le nucléaire le 8 mai 2018. L’Iran avait annoncé la couleur avec le gel de cinq de ses engagements sur des points clés comme la capacité d’enrichissement de l’uranium. Prévenir la communauté internationale comme il vient de le faire est évidemment hautement symbolique, mais la stratégie reste la même: mettre la pression sur les autres partenaires de l’accord sur le nucléaire, et notamment les Européens, pour qu’eux-mêmes tentent de convaincre les États-Unis de lever les sanctions qui frappent l’économie iranienne.

L’accord conclu en 2015 à l’issue des négociations conduites à Genève n’est donc pas mort?

Les Iraniens ont été clairs. Ils ne veulent pas se retirer de l’accord sur le nucléaire. Toutes les autres mesures restent en vigueur, dont la principale est leur engagement à ne pas chercher à développer un programme militaire. Des inspections de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ont lieu tous les jours, 24?h sur 24. L’Iran va se trouver en capacité de produire plus d’uranium enrichi, mais toujours à un niveau bien inférieur à celui nécessaire à la fabrication d’une arme nucléaire.

Et si l’Iran décidait de rompre la totalité de ses engagements, combien de temps lui faudrait-il pour se doter d’une arme nucléaire?

En 2015, les experts avaient évalué à un an ce délai si l’Iran venait à tricher. Cette estimation avait fait débat. Mais cela reste totalement fictif. D’abord, c’est le temps nécessaire à la fabrication d’uranium suffisamment enrichi pour une seule bombe. En outre, l’Iran devrait disposer d’un matériel électronique sophistiqué très difficile à acquérir avec les sanctions. Et en cas de frappes aériennes sur les installations existantes, cela pourrait allonger ce délai d’un ou deux ans. Pour un tel cas de figure, il faudrait un changement stratégique majeur du côté de Téhéran.

Mais l’élimination de Qassem Soleimani ne risque-t-elle pas de bousculer la donne?

Les Iraniens ne peuvent pas rester sans réponse. Ils ont dit qu’ils allaient se venger. Si on entre dans un processus d’escalade qui se traduit par une offensive américaine massive, c’est clair que la tentation sera très forte en Iran de se doter de l’arme nucléaire. On entrerait alors dans ce scénario que certains appellent la prophétie autoréalisatrice. Une action militaire pour empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire telle que la préconisaient les durs comme John Bolton aurait pour effet de donner justement un prétexte aux dirigeants iraniens pour lancer un programme d’enrichissement de l’uranium à des fins militaires.

Y a-t-il la place pour un autre scénario que l’escalade?

Tout le monde est à la manœuvre pour essayer de calmer le jeu, les Russes, les Chinois, les Indiens, les Européens mais aussi l’ONU. Les Iraniens ne sont pas idiots. Même si la pression est forte avec des appels à la vengeance, ils ne sont pas prêts à subir une offensive majeure des États-Unis. Ils vont certainement, de manière intelligente, chercher à doser leur riposte pour éviter une escalade plus forte. Pour l’instant, nous sommes dans cette phase d’attente et de rhétorique de part et d’autre. C’est encore difficile de prédire comment les choses peuvent tourner.