Un robot citoyen et une cité des androïdes au pays des Saoud

«Mon intelligence artificielle est conçue à partir des valeurs humaines telles que l’espoir, la gentillesse et la compassion.» Sophia est un robot dernière génération, capable de tenir une conversation sur des sujets très divers. Mercredi, il était la vedette d’une table ronde sur les machines intelligentes à Riyad, en Arabie saoudite. La Suisse y était représentée par le directeur de la multinationale ABB dont le siège est à Zurich.

Sophia est l’ambassadrice d’Hanson Robotics, une entreprise de Hong Kong dont le slogan futuriste est: «Nous donnons vie aux robots.» Sur le site Web de l’entreprise, celle-ci vante ses robots qui «bientôt vivront à nos côtés pour enseigner, servir, divertir et enchanter les humains».

Une cité du futur

En étant le premier pays à attribuer la citoyenneté à un robot, le Royaume saoudien a aussi fait un coup de comm avec Sophia, pour promouvoir ses grands projets technologiques. Du désert d’Arabie doit en effet émerger à l’horizon 2030 une cité qui accueillera «plus de robots que d’habitants». Peu peuplé (28 millions de personnes), le Royaume imagine-t-il de remplacer demain sa main-d’œuvre venue d’Asie du Sud-Est par des androïdes?

Le prince héritier Mohammed ben Salmane – le même qui souhaite se défaire de l’héritage fondamentaliste des wahhabites au profit d’une lecture plus progressiste de l’islam – veut, quoi qu’il en soit, créer à partir de rien une ville hyperconnectée, alimentée aux énergies solaire et éolienne, en partie gérée par des robots.

Son projet baptisé Neom, au budget annoncé de 500 milliards de francs, fera naître une ville nouvelle qui s’étalera sur 26 500 m2 au bord de la mer Rouge, à la frontière avec l’Egypte et la Jordanie, dans le nord-ouest du pays.

«Les robots peuvent remplir diverses fonctions couvrant des domaines tels que la sécurité, la logistique, les livraisons à domicile et même les soins aux personnes âgées», s’enthousiasmait Marc Raibert, PDG de Boston Dynamics, interrogé par CNews Matin, lors de la conférence de Ryiad.

The world's first "Robot Citizen" Sophia takes a ride in a self driving car... The future is here ???? pic.twitter.com/36klnbPVrC