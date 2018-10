Une Palmyre virtuelle pour oublier l’État islamique

1954. Paul Collart, professeur à l’Université de Lausanne, arrive avec son équipe à Palmyre. Une superbe colonnade, deux temples et des monuments funéraires se dressent sur un désert d’une beauté éblouissante. Le site archéologique est bien «le plus somptueux qui ait été dégagé par les fouilleurs avec Pompéi», écrira plus tard l’historien Paul Veyne. Collart pose son trépied et son appareil photo devant le temple de Baalshamîn, sort ses outils. Les fouilles démarrent.

À 50 ans, le Genevois Collart est déjà un fouilleur confirmé. À Athènes, en Macédoine, au Liban, il fréquente la fine fleur de l’archéologie européenne. L’Unesco lui demande de dresser l’inventaire des biens culturels de la Syrie et du Liban? Banco! À Palmyre, Collart démonte les murs byzantins de Baalshamîn et reconstitue le petit temple du Ier siècle de notre ère, dédié par les tribus araméennes à la divinité Baalshamîn, «maître des cieux». Et voilà ressuscitée un peu la Palmyre antique: une cité caravanière, plaque tournante d’échanges entre la Chine, l’Inde, la Perse et Rome.

Ses clichés font l’unanimité: 4000 photos en noir et blanc, soigneusement rassemblées par son épouse, Madeleine, dans des albums originaux en papier cartonné gris-bleu. Son ami Luc Boissonnas ajoute au fonds ses photos couleur, prouesse pour l’époque. Quand Collart quitte le désert syrien deux ans plus tard, le temple de Baalshamîn, mesuré, décrassé, pomponné, a retrouvé sa jeunesse antique. Et Paul Collart peut léguer, avant sa mort en 1981, ses archives à l’Université de Lausanne. Fin de l’histoire? Début d’un long sommeil dans les armoires de l’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité de l’UNIL? Non.

Le temple dynamité

Mai 2015. L’État islamique reprend la cité de Palmyre aux troupes gouvernementales syriennes. Les djihadistes commencent par décapiter Khaled al-Assaad, l’ancien directeur des Antiquités de Palmyre, qui refusait de collaborer. Puis dynamitent les temples de Bêl et de Baalshamîn. «Devant ces destructions, j’ai compris qu’on ne pouvait pas laisser dormir les documents Collart plus longtemps», confie Patrick Michel, chargé de recherche à l’Institut d’archéologie, qui a connu, enfant, la guerre au Liban. La numérisation du fonds est lancée.

Le temple de Baalshamîn après sa destruction par Daech

Objectif? Fournir un instrument de recherche aux scientifiques et au grand public. Et surtout aider à restituer le temple de Baalshamîn tel qu’il fut pendant deux millénaires. En 2016, quelques jours à peine après la reprise du territoire syrien par les troupes gouvernementales, Yves Ubelmann, patron de la start-up française Iconem, déboule sur le site antique. Ses drones photographient les ruines sous tous les angles. «Il fallait faire vite, anticiper les vols et les nettoyages brutaux du site», témoigne Ubelmann. Se méfier aussi des mines laissées par Daech.

Le puzzle de Baalshamîn peut enfin être reconstitué, au moins virtuellement. L’«avant», grâce au Fonds Paul Collart. L’«après», grâce aux travaux photogrammétriques d’Iconem. Ce mariage étonnant, entre l’archéologie antique et la technologie futuriste, accouche d’une émouvante exposition, à l’Institut du monde arabe (IMA), à Paris.

Voyage virtuel

Sur des écrans géants, le visiteur survole Palmyre, mais aussi Alep et sa fabuleuse citadelle, Mossoul, ses mosquées et ses églises détruites, martyrisées, enfin Leptis Magna en Libye. Sur les ruines actuelles se superposent, en filigrane, les monuments d’hier.

Plus loin dans l’exposition de l’IMA, un casque de réalité virtuelle nous transporte à Palmyre, au cœur du désert, puis à l’intérieur du temple de Baalshamîn. Et l’on goûtera, pour un court instant d’illusion, son harmonie légendaire, son arbre poussé sur la pierre millénaire.

Palmyre – merci Paul Collart – est particulièrement bien reconstituée. «Grâce à ces archives numérisées, nous avons pu reconstruire virtuellement l’édifice pierre par pierre», se félicite Yves Ubelmann, d’Iconem.

Après l’Institut du monde arabe, Patrick Michel et l’UNIL cherchent un musée en Suisse pour y exposer l’œuvre de Collart numérisée. «Ce serait aussi l’occasion de présenter les archives ainsi que des pièces originales de l’aventure de Paul Collart à Palmyre.»

«Cités millénaires. Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul»Institut du monde arabe de Paris, jusqu’au 10 février 2019