Bombardements, Trump dit «stop!»

Le président américain Donald Trump a demandé dimanche à la Syrie et à son allié, la Russie, de cesser «le bombardement infernal» à Idleb, le dernier bastion syrien de djihadistes. Selon une ONG, près de 950 personnes y ont péri en un mois dans des combats.

«J'entends parler que la Russie, la Syrie et dans une moindre mesure l'Iran se livrent à un bombardement infernal dans la province d'Idleb en Syrie et tuent sans discrimination beaucoup de civils innocents. Le monde observe cette boucherie. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous allez obtenir? Arrêtez!», a-t-il écrit sur Twitter.

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP!