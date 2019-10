Face à la répression, les Irakiens sont plus soudés que jamais

Des nuages urticants viennent saturer davantage l’air déjà irrespirable à cause des gaz lacrymogènes. Empêchés par les forces de l’ordre de traverser le Tigre et d’atteindre la fameuse zone verte, siège des institutions, des milliers de manifestants s’agglutinent autour de la place Tahrir, centre névralgique des contestations anti­gouvernementales à Bagdad.

Voilà presque quatre semaines que l’Irak traverse la crise sociale la plus grave depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Pendant la première semaine du mois, 157 personnes sont mortes et plus de 6000 ont été blessées. Dans une répression très violente, les forces de l’ordre avaient même tiré à balles réelles sur la foule. Après une trêve de dix-huit jours pour le plus important pèlerinage chiite, les émeutes ont repris jeudi soir. Et ainsi les décès. Entre vendredi et dimanche, plus de 60 personnes sont mortes en moins de quarante-huit heures. Malgré les recommandations de la part des autorités de calmer le jeu, plusieurs manifestants témoignent de grenades défensives lancées contre leurs visages.

Le chant contre les bombes

Et pourtant le moral reste haut. Certains chantent et dansent tandis que, à quelques centaines de mètres, les forces de l’ordre continuent de tirer leurs bombes assourdissantes et lacrymogènes. Activiste et blogueur, Mimoun Al Hasanny veut «ce que la plupart des manifestants veulent: changer de gouvernement, un nouveau parlement et une nouvelle Constitution». Place Tahrir, il y passe ses journées de l’aube à la nuit tombée, et quand il revient le lendemain, «c’est comme si, avec les autres, on se connaissait déjà. Dés­ormais c’est comme si nous étions des potes, une famille.» Dans la chaleur du dimanche après-midi, plusieurs taxis fendent la foule en transportant gratuitement les blessés. Des dizaines de jeunes hommes et femmes zigzaguent en distribuant des bouteilles d’eau, des gâteaux et des masques sanitaires pour protéger le visage.

Il n’y a pas d’éducation, pas d’agriculture, pas de santé. Nous voulons tenir pour responsables tous ceux qui nous ont volés Ali Buktash, Manifestant

Ce mouvement contestataire apolitique et sans chefs a fait de la solidarité et de l’entraide ses mots d’ordre. Amal Jabbar a 55 ans et sept enfants, tous au chômage. Elle se tient débout à côté d’un taxi, enveloppée dans son voile intégral noir. Depuis que son mari est mort dans la guerre contre l’Iran, elle ne perçoit que 300'000 dinars irakiens par mois (l’équivalent de 227 euros). Mais les paquets de jus de fruits et de chocolats posés sur le coffre de la voiture, elle les a achetés avec cet argent. «Je le ferai tant que les manifestations continuent. Si mon argent ne suffit plus, je demanderai un prêt à mes voisins et à mes amis.»

Solidaires dans la colère

Quelques mètres plus loin, c’est une jeune fille de 25 ans qui distribue des bouteilles d’eau et des masques en tissu blanc contre les gaz. Hawra est comptable dans le secteur privé, mais son bureau restera vide pendant quelques jours au moins. «Aider les manifestants, c’est notre devoir de jeunes Irakiens. Ma famille sait que je suis là et me soutient», plastronne-t-elle.

Et pourtant il n’en faut pas beaucoup pour que les sourires redeviennent des grimaces de rage bouillonnante. «Vous le voyez, ce tunnel? On y était depuis ce matin, à se prendre du gaz dans le visage. Mais nous, le peuple, nous sommes forts ensemble. Nous voulons nos droits», crie Jaafar, 27 ans, architecte à Basra, dans le sud du pays.

«Le gouvernement a pillé les ressources de l’Irak de 2003 jusqu’à maintenant, intervient Ali Buktash. Nous avons combattu l’État islamique, nos enfants ont été martyrisés. Et aujourd’hui nous allons au martyre pour nos droits. Il n’y a pas d’éducation, pas d’agriculture, pas de santé. Nous voulons tenir pour responsables tous ceux qui nous ont volés.»

Plus puissante encore que les explosions, la volonté des Irakiens reste intacte. Ils scandent à l’unisson: «Ce régime qui se désintéresse de son peuple doit changer.»