Nahles démissionne, Merkel chancelle

C’était la première femme à la tête du Parti social-démocrate (SPD). Elle n’aura tenu que quatorze mois! À 48 ans, Andrea Nahles rejoint ainsi la longue liste des sociaux-démocrates qui ont échoué dans leur mission de redresser le parti. Elle tire les conséquences de la débâcle des élections européennes du 26 mai où le SPD (15,8% des voix) a réalisé son plus mauvais score depuis 1949. Supplanté pour la première fois par les écologistes comme deuxième force politique du pays, le grand parti de la gauche allemande n’est plus que l’ombre de lui-même.

Andrea Nahles ne pouvait pas survivre à une telle déroute électorale. La présidente a cédé à la pression après plusieurs semaines de luttes internes. Ses prédécesseurs, Martin Schulz, Sigmar Gabriel et Gerhard Schröder, lui ont bien savonné la planche pour accélérer sa chute.

La mal-aimée

Mal-aimée par base, Andrea Nahles paye surtout les conséquences de cette troisième «grande coalition» (Groko), très impopulaire, signée avec les conservateurs en 2018 et qui a toujours été rejetée par la base militante. La présidente du SPD avait accepté de former une alliance avec le Parti chrétien-démocrate (CDU) d’Angela Merkel pour assurer la «stabilité politique du pays». Son «sens des responsabilités» aura été finalement sanctionné dans les urnes.

La crise du SPD remet en cause l’avenir du gouvernement d’Angela Merkel. D’autant plus que les conservateurs ont vécu eux aussi un désastre électoral aux Européennes avec le score le plus faible jamais enregistré au niveau fédéral (28,9%). Un sérieux camouflet pour la première campagne électorale d’Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), la nouvelle présidente de la CDU, dont certains doutent de ses capacités à succéder à la chancelière.

"Auf Wiedersehen Groko!"

La fin de la «Groko» pourrait donc intervenir après les trois élections qui ont lieu dans les régions de l’Est où l’extrême droite pourrait dépasser la CDU. Les sociaux-démocrates comptent sur le «bilan à mi-parcours», prévu dans le «contrat de coalition», pour quitter le gouvernement à la fin de l’année et provoquer ainsi de nouvelles élections.

Enfin, Merkel répète qu’elle finira son quatrième mandat, mais on lui prête l’intention de passer le témoin avant la fin. Elle ne veut pas répéter l’erreur de Helmut Kohl qui s’était accroché au pouvoir jusqu’à l’usure. En 1998, elle confiait à un photographe qu’elle abandonnerait «le moment venu». «Je ne veux pas finir comme une loque», avouait-elle. Vu l’état de sa coalition, le moment semble venu. Christophe Bourdoiseau Berlin (24 heures)