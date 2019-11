Nancy Pelosi accuse Trump de «corruption»

La cheffe des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, a pour la première fois utilisé jeudi le terme de «corruption» pour désigner les soupçons pesant sur Donald Trump. Le président américain est visé par une enquête en destitution dans l'affaire ukrainienne.

S'exprimant au lendemain des auditions télévisées de hauts diplomates organisées dans le cadre de cette enquête explosive, Nancy Pelosi n'a pas choisi ses mots au hasard: la corruption est l'un des chefs d'accusation cités par la Constitution américaine pour justifier une destitution.

Destitution de Trump : on vous résume les premières auditions publiques au Congrès #International https://t.co/nm5D8nnUHu

«Les témoignages accablants ont corroboré les preuves de corruption mises au jour par l'enquête», a déclaré la présidente démocrate de la Chambre des représentants, lors d'une conférence de presse. Elle a ajouté que les faits exposés la veille faisaient apparaître comme «presque petits» ceux reprochés au président Richard Nixon en 1974.

“The coverup makes what Nixon did almost small.” —?@SpeakerPelosi? #ImpeachingHearings #ImpeachmentTaskForce pic.twitter.com/s0cmQTueaT