Iran – Une vingtaine de morts après un tir de missile accidentel Un navire iranien de soutien logistique a été touché par un missile. L'incident a fait une vingtaine de victimes et autant de blessés.

L'incident a eu lieu lors d'un exercice naval dans le golfe d'Oman. AFP

L'armée iranienne a affirmé lundi que 19 personnes avaient été tuées lorsqu'un navire de guerre iranien a été touché accidentellement par un missile ami lors d'un exercice naval dans le golfe d'Oman. Elle a déploré également au moins quinze blessés.

«Dimanche après-midi, lors d'un exercice mené par un certain nombre de navires de la marine dans les eaux de Jask et Chabahar (sud-est), le navire de soutien léger Konarak a eu un accident», a ajouté le communiqué publié sur le site internet de l'armée, qui a annoncé un bilan de «19 martyrs et de 15 blessés». Cet accident est intervenu dans un contexte de fortes tensions avec les États-Unis dans les eaux du Golfe.

Pour sa part, l'agence de presse Tasnim a indiqué dans un tweet en anglais que le Konarak avait coulé. «Le Konarak a été «coulé par un tir ami» après que la frégate de classe Moudge Jamaran l'a accidentellement touché avec un missile lors d'un exercice de tir réel dans la région de Jask, dans les eaux du golfe Persique le 10 mai», a écrit Tasnim. Tasnim n'a toutefois pas mentionné ce détail sur sa page en persan.

Fabriqué aux Pays-Bas, le Konarak a été acheté par l'Iran avant la Révolution islamique de 1979. Pesant 447 tonnes et d'une longueur de 47 mètres, le navire est équipé de quatre missiles de croisière installés à son bord, d'après la télévision d'État, qui n'a pas précisé le nombre des membres d'équipage à bord au moment de l'accident.

Boeing abattu «par erreur»

Les tensions entre Téhéran et Washington, ennemis de plus de quarante ans, restent vives depuis que les États-Unis ont dénoncé de manière unilatérale en 2018 l'accord international sur le nucléaire iranien (conclu en 2015) avant de réimposer de lourdes sanctions économiques à la République islamique.

En janvier, l'Iran a abattu «par erreur» un Boeing ukrainien à destination de Kiev peu après son décollage de Téhéran, tuant les 176 personnes à bord, majoritairement Iraniens et Canadiens.

Les forces armées ont reconnu le drame, affirmant qu'il était survenu alors que les défenses aériennes de l'Iran étaient en état d'alerte élevé après que la République islamique a tiré des missiles sur une base américaine en Irak pour venger le puissant général iranien Qassem Soleimani, tué dans une frappe de drone américaine à Bagdad le 3 janvier.

( ats )