Des Néo-Zélandais veulent aider les koalas

Australie Cela faisait plus de dix semaines que l'incendie dans le nord-ouest de Sydney faisait rage. Il a enfin été maîtrisé. Plus...

Australie Alors que les flammes ravagent toujours une partie de l'Australie, des habitants sont poussés à quitter leur maison face à la chaleur qui s'annonce dans le pays. Plus...

Australie Les Australiens ne cachent plus leur colère envers leur Premier ministre australien, Scott Morrison, pour sa gestion des incendies qui ravagent le pays depuis plus de trois mois. Plus...