À New York, le foie gras interdit dès 2022

New York prête à redoubler d'efforts pour les vélos

New York a décidé mercredi de redoubler d'efforts pour protéger les cyclistes et fluidifier la circulation des bus, moyennant quelque 1,7 milliard d'investissements à partir de 2022. Alors que 25 cyclistes ont été tués cette année sur les routes new-yorkaises, pire bilan en 20 ans, le conseil municipal a adopté à une large majorité un plan prévoyant la création de quelque 400 kms de pistes cyclables protégées supplémentaires sur cinq ans. Le plan prévoit aussi d'améliorer la circulation des bus et d'introduire des feux de circulation leur donnant la priorité à quelque 1000 intersections-clé. Beaucoup s'attendent à ce que le plan sur 10 ans, dont le financement reste à préciser, soit très critiqué, tant la circulation est déjà difficile à New York.