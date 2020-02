Le Nigeria récupère des millions volés par Abacha

Le Nigeria va recevoir 308 millions de dollars (297 millions de francs) saisis à l'ancien dictateur Sani Abacha, au terme d'un accord conclu sous l'égide des États-Unis et du paradis fiscal de Jersey, ont indiqué lundi les procureurs américains.

Cette somme est le fruit de la corruption qui sévissait au Nigeria sous le régime du général Abacha dans les années 90. Ce dictateur a dirigé le pays de 1993 à sa mort en 1998 à l'âge de 54 ans. Le rapatriement de cet argent est consécutif à une décision de justice américaine de 2014 qui autorisait le prélèvement de 500 millions de dollars (483 millions de francs) sur les comptes de Sani Abacha à travers le monde, a expliqué le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

