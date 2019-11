«Le nouveau chef de l'EI est un parfait inconnu»

Le nouveau chef du groupe djihadiste, Etat islamique (EI), qui a succédé à Abou Bakr al-Baghdadi après sa mort lors d'une opération américaine, est un «parfait inconnu», a déclaré mercredi un haut responsable américain.

Mystérieux nouveau dirigeant

L'organisation a annoncé la semaine dernière la désignation d'Abou Ibrahim al-Hachemi al-Qourachi comme successeur, en menaçant les Etats-Unis de venger la mort de son chef, fin octobre en Syrie.

Dans la foulée, le président des Etats-Unis Donald Trump avait assuré dans un tweet que Washington savait «exactement qui il est».

ISIS has a new leader. We know exactly who he is!