Nouveau dérapage pour le PDG de Ryanair

Les terroristes «sont généralement des hommes de confession musulmane», a déclaré le PDG de Ryanair Michael O'Leary dans une interview publiée dans l'édition de samedi du «Times».

S'exprimant sur la sécurité dans les aéroports, le chef d'entreprise âgé de 58 ans a déclaré au quotidien britannique que les contrôles devraient être moins contraignants pour les familles parce qu'il n'y avait «pratiquement» aucune chance qu'il y ait des terroristes parmi elles. Mais il a laissé entendre que les contrôles devraient se concentrer sur les hommes musulmans.

