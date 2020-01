Ce nouveau logo rappelle un peu trop «Star Trek»

La célèbre série «Star Trek», connue pour avoir inspiré notre culture et notre technologie, se retrouve maintenant suspectée d'avoir déteint sur l'armée américaine: le logo de la nouvelle Force de l'espace dévoilé vendredi rappelle un blason utilisé dans l'univers de science-fiction.

Le président Donald Trump a révélé dans un tweet le logo de la sixième branche des forces armées des Etats-Unis, dont il est à l'origine de la création. Il s'agit d'une flèche pointée vers le haut, surplombant une planète sur un fond d'étoiles.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT