Les Chiites enterrent les morts du raid américain

Des milliers d'Irakiens scandent samedi «Mort à l'Amérique», en cortège autour des cercueils du général iranien Qassem Soleimani et d'Abou Mehdi al-Mouhandis, son principal lieutenant en Irak, tués la veille dans un raid américain, a constaté un photographe de l'AFP.

Les participants à ce cortège funéraire, dans le quartier de Kazimiya à Bagdad qui abrite un sanctuaire chiite, ont également crié «Vengeance pour Abou Mehdi al-Mouhandis», chef opérationnel du Hachd al-Chaabi, coalitition de paramilitaires intégrés aux forces de sécurité irakiennes.

En tout, le «tir de précision d'un drone» américain qui a pulvérisé dans la nuit de jeudi à vendredi les deux voitures à bord desquelles se trouvaient Soleimani et Mouhandis a fait dix morts --cinq Irakiens et cinq Iraniens.

Les cercueils des cinq Irakiens ont été amenés à Kazimiya sur des pick-ups surmontés des drapeaux nationaux et qui fendaient la foule habillée entièrement de noir. Les corps des cinq Iraniens étaient, eux, surmontés du drapeau iranien.

Certains dans la foule brandissaient des portraits du guide suprême iranien Ali Khamenei, ou du chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah qui assure former avec le Hachd l'«axe de la résistance» aux Etats-Unis et à Israël au Moyen-Orient, et qui a appelé au «juste châtiment» des «assassins criminels» responsables de la mort de Soleimani.

Après le défilé de Kazimiya, des funérailles nationales officielles auront lieu dans la Zone verte de Bagdad en présence de nombreux dirigeants irakiens.

Nouveau raid américain

Un nouveau raid aérien américain a visé tôt samedi un commandant du Hachd al-Chaabi au nord de Bagdad, selon la télévision d'Etat. Vendredi, un premier bombardement a tué le patron de ces paramilitaires pro-Iran et un puissant général iranien Qassem Soleimani.

La chaîne ne précise pas l'identité du commandant visé. Selon l'agence Reuters qui cite des sources militaires irakiennes, six personnes ont perdu la vie dans cette attaque qui s'est produite à 01h12 (heure locale) près de Tadji. Il y aurait trois blessés graves et deux des trois véhicules du convoi visé seraient détruits, dit-on de même source. (ats/nxp)