Un nouveau vent de colère embrase les Iraniens

Banques et bâtiments publics incendiés, stations-service et postes de police en flammes, bus et voitures carbonisés… La rue iranienne s’est embrasée ce week-end, suite à une hausse massive du prix de l’essence dans la nuit de jeudi à vendredi. Un vent de colère s’est mis à souffler à travers tout le pays. Selon les autorités, au moins 25 centres urbains ont été secoués par des manifestations parfois violentes.

Mais un rapport cité par l’agence iranienne Fars assure que 100 localités ont été affectées par le soulèvement de dizaines de milliers de contestataires. Furieux, ils appellent à la démission du président Rohani et parfois même à la chute du régime des mollahs. La répression, bien sûr, ne s’est pas fait attendre: au moins une dizaine de morts, des centaines de blessés, d’innombrables arrestations et le blocage quasi total des réseaux cellulaires, mais aussi de l’accès à internet, WhatsApp, Instagram...

Les Iraniens n’en peuvent plus de se serrer la ceinture. À leur réveil vendredi matin, le prix du carburant avait augmenté de 50%, passant de 10 000 à 15 000 rials le litre pour une ration mensuelle de 60 litres. Au-delà de cette quantité, la facture triple à 30 000 rials. Certes, cela ne représente que 70 centimes en francs suisses. Mais les Iraniens subissent déjà une grave crise économique, aggravée par les sanctions qu’impose l’administration Trump depuis mai 2018, quand les États-Unis sont sortis de l’accord nucléaire conclu avec Téhéran.

Dans l’impossibilité d’exporter assez de pétrole, l’Iran manque cruellement de revenus et affiche un déficit colossal: près de deux tiers du budget annuel de 45 milliards de dollars! Bref, le FMI estime que le produit intérieur brut (PIB) devrait chuter de 9,5% cette année après avoir déjà essuyé un recul de 4,8% l’an dernier. L’inflation, elle, atteint officiellement 40%.

Un cauchemar électoral

Sur la défensive, le président Hassan Rohani jure que la hausse du prix de l’essence servira à verser des subsides à 60 millions de concitoyens dans le besoin (sur une population de 83 millions). Mais il ne convainc pas grand monde. Et manifestement, il savait que l’annonce passerait mal. Ce n’est pas pour rien qu’elle a été communiquée conjointement avec le chef de la Justice, Ebrahim Raïssi, et le président du parlement, Ali Larijani. Selon des sources du «New York Times», le président aurait cherché à éviter cette hausse qui tombe extrêmement mal pour lui à l’approche des élections législatives de février. Mais l’ayatollah Ali Khamenei la lui aurait imposée d’autorité.

Le guide suprême a mis les points sur les i dimanche, apportant son soutien à la politique énergétique et accusant Washington d’attiser la contestation. Comme pour lui donner raison, le secrétaire d’État Mike Pompeo avait tweeté samedi que son pays était avec le «peuple iranien». À Téhéran, les parlementaires se sont dépêchés de retirer le texte qu’ils avaient rédigé pour réclamer l’annulation de la hausse.

Au risque de la répression

Cela dit, même dans les villes conservatrices, qui soutiennent les courants durs du régime, d’innombrables automobilistes ont coupé les moteurs, bloquant des artères stratégiques durant des heures. C’est dire que la hausse du prix du carburant met quasi tout le monde d’accord contre elle, y compris au sein du régime. Cette mesure désespérée et désespérante révèle de manière éclatante l’état catastrophique des finances de l’Iran et son incapacité à contourner les sanctions.

En clair, elle décrédibilise le régime. «Nous ne voulons pas d’une République islamique! Nous n’en voulons pas! Nous n’en voulons pas!» scandait la foule ce week-end. Au risque de déclencher une répression sans merci.

«L’essence bon marché est perçue comme un droit»

Vincent Eiffling

Chercheur à l’Université catholique de Louvain

Pourquoi la hausse du prix de l’essence a-t-elle provoqué une vague de contestation dans tout le pays?

Cette hausse est la goutte d’eau dans un vase déjà bien rempli, alors que les sanctions économiques et la baisse du pouvoir d’achat engendrent d’énormes frustrations. Il y a donc un aspect socio-économique, mais aussi symbolique. Les Iraniens sont très attachés à l’essence. Ils n’acceptent pas de la payer si cher alors que l’Iran est le quatrième détenteur mondial des réserves de pétrole. Pour eux, avoir accès à une essence bon marché est un droit, car c’est la première richesse du pays. Et en Iran, on consomme énormément d’essence. D’abord parce que les voitures sont vieilles, mais aussi parce que dans les villes, où les loisirs sont rares, sortir en voiture faire un tour dans les embouteillages en écoutant de la musique et en draguant les filles est une distraction, un espace de liberté.

Le régime réprime la contestation en arrêtant des manifestants et en coupant internet. Une réponse efficace?

Oui, l’appareil répressif iranien est bien organisé et rodé depuis quarante ans. Couper l’accès à internet et aux réseaux sociaux permet d’isoler les manifestants et les empêche de créer des liens de solidarité entre eux, d’une ville à l’autre. Il y a régulièrement des manifestations en Iran, dans le secteur minier ou chez les enseignants et les fonctionnaires, par exemple. Mais ici, le soulèvement est potentiellement plus dangereux car il peut se généraliser à tout le pays autour d’une même cause, la hausse du prix de l’essence.

Pour les Iraniens, les sanctions américaines n’expliquent pas à elles seules leurs difficultés quotidiennes?

Non, de nombreux Iraniens n’acceptent pas que leur pays soit si riche en pétrole et en gaz mais que l’économie se porte si mal. Ils savent que les sanctions ont un impact sur leur niveau de vie, mais ils pensent aussi que le régime est gangrené par la corruption, la mauvaise gestion et le népotisme.

Est-ce que cette colère peut à terme déstabiliser le régime?

Si elle perdure, oui. Elle est un signe de l’affaiblissement du régime iranien. Le fait qu’il refuse de céder aux pressions américaines renforce la politique de sanctions. Le régime est pris entre deux feux: le durcissement des sanctions infligées par Donald Trump et le mécontentement de la population. Or que peut-il faire? Le régime ne peut pas négocier avec les États-Unis, ce serait une capitulation. Il ne peut pas prendre des mesures pour ouvrir le pays vers l’extérieur ou augmenter les libertés individuelles: cela pourrait pousser la population à demander encore plus de réformes, ce qui finirait par ébranler le régime. La seule solution pour les dirigeants iraniens, c’est d’amortir le choc et d’espérer que Donald Trump ne soit pas réélu.

Malika Nedir