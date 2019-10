Nouveaux tirs malgré le couvre-feu à Bagdad

La capitale irakienne, deuxième la plus peuplée du monde arabe, se réveille ce jeudi sous haute tension. Ces nouveaux heurts surviennent au troisième jour d'un mouvement de contestation réclamant le départ des «corrompus» et des emplois pour les jeunes.

Cette nouvelle journée de mobilisation sera un véritable test pour le gouvernement d'Adel Abdel Mahdi. Il doit souffler sa première bougie à la fin du mois.

Depuis mardi, la grogne sociale - qui conspue entre autres corruption, chômage et services publics indigents-, touche également des villes du sud du pays. Elle semble spontanée et aucun parti ou leader politique ou religieux ne s'est déclaré à son origine, fait inédit en Irak.

Mais mercredi soir, le leader chiite Moqtada Sadr a décidé de mettre son poids dans la balance. Il a appelé ses très nombreux partisans, qui avaient déjà paralysé le pays en 2016 avec des manifestations dans la capitale, à organiser des «sit-ins pacifiques», faisant craindre une explosion de la mobilisation.

Tirs sur Tahrir

Sur l'emblématique place Tahrir de Bagdad, dès jeudi matin, les policiers antiémeutes ont de nouveau tiré en l'air à balles réelles pour disperser des dizaines de manifestants qui incendiaient des pneus, a rapporté un photographe de l'AFP. Un manifestant a affirmé à l'AFP y avoir dormi «pour que les policiers ne reprennent pas la place», avant d'être repoussé dans une charge policière vers les rues adjacentes.

Ailleurs dans la capitale et dans plusieurs villes, des protestataires continuent de bloquer de nombreux axes routiers ou incendient des pneus devant des bâtiments officiels de Najaf ou de Nassiryia (sud). Dans cette dernière ville, neuf personnes ont été tuées depuis mardi - huit manifestants et un policier -, ont indiqué des responsables.

Deux autres manifestants ont été tués à Bagdad, et autant à Kout, dans l'est du pays, de même source, tandis que plus de 400 personnes ont été blessées à travers l'Irak.

Jusqu'ici, les autorités, qui dénoncent des «saboteurs» parmi les manifestants, ont fait le choix de la fermeté. Outre la répression des manifestations, elles ont rendu les réseaux sociaux quasi-inaccessibles tandis que le réseau internet était extrêmement lent.

Manifestants et policiers s'opposent principalement aux abords de la place Tahrir, point de rendez-vous traditionnel des manifestants qui est séparé de l'ultrasensible Zone verte - où siègent le Parlement et le gouvernement - par le pont al-Joumhouriya bouclé par les forces de l'ordre.

Jour chômé

Et pour éviter un déferlement de protestataires dans la Zone verte, où est également installée l'ambassade américaine, les autorités ont refermé ce secteur que M. Abdel Mahdi s'enorgueillissait d'avoir rouvert en juin aux Irakiens après 15 années de repli derrière murs et barbelés.

Dans la nuit, après le déploiement de véhicules et militaires pour bloquer toutes les entrées de ce quartier, une source de sécurité a affirmé à l'AFP y avoir entendu deux explosions. Leurs origines n'étaient pas connues dans l'immédiat.

La municipalité de Bagdad a déclaré jeudi jour chômé pour les fonctionnaires, ce qui pourrait permettre aux forces de l'ordre de renforcer leur quadrillage de la cité tentaculaire de neuf millions d'habitants et de resserrer l'étau autour des manifestants. (ats/nxp)