Nouvel abandon démocrate aux Etats-Unis

Un nouveau candidat de gauche vise la Maison Blanche

Positionné très à gauche sur l'échiquier politique américain, un universitaire âgé de 75 ans, «socialiste» déclaré, s'est lancé mercredi dans la course à la Maison Blanche.

Jerome Segal, qui promet une redistribution radicale des richesses au sein de la première puissance économique mondiale, est le fondateur d'un petit parti baptisé «Bread and Roses» (Pain et Roses).