Nouvelle éruption du volcan Stromboli

L'île de Stromboli au large de la Sicile a connu une nouvelle forte éruption volcanique mercredi, ont annoncé les pompiers italiens. «L'explosion de forte intensité» est survenue à 12h17 sur le versant centre-sud du cratère, ont précisé sur leur compte Twitter les pompiers, qui n'ont pas fait état de blessés. Une intervention est en cours pour maîtriser des feux de végétation, ont-ils ajouté.

Le volcan de Stromboli, dans l'archipel des îles éoliennes, avait connu deux énormes explosions le 3 juillet sur le versant centre-sud du cratère principal, provoquant la mort d'un randonneur sicilien de 35 ans.

Les explosions avaient alors été précédées de coulées de lave depuis toutes les bouches actives, projetant un panache de fumée de deux kilomètres de haut.

Activité quasi continue

Depuis lors, l'ascension des pentes du volcan avait été interdite durant l'été, en présence encore de coulées de lave jusqu'à la mer particulièrement visible la nuit.

Le volcan, dont le sommet se trouve à 920 mètres d'altitude et la base à 2000 mètres sous la mer, est l'un des rares dans le monde présentant une activité quasi continue, précise l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV).

En temps normal, le «phare de la mer Tyrrhénienne» est secoué par de petites éruptions régulières, accompagnant les randonneurs qui font son ascension.

