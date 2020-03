Nucléaire iranien: stock d'uranium trop élevé

L''Iran a refusé à l'AIEA l'accès à deux sites

L'Iran a refusé à l'AIEA l'accès à deux sites que l'agence onusienne souhaitait inspecter en janvier au titre de sa mission de vérification des activités nucléaires de Téhéran, a indiqué mardi un rapport du gendarme mondial du nucléaire.



Ces deux sites comptent parmi un total de trois positions identifiées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) comme posant «un certain nombre de questions en lien avec la possibilité de matériel nucléaire et d'activités nucléaires non déclarés», selon le rapport consulté par l'AFP.