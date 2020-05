Des «passeports immunitaires» au défi de l’OMS

C’est parti. Cette semaine, le Chili commence à délivrer des «certificats de guérison» à tous ceux qui sont tombés malades du Covid-19 et qui ont eu la chance de s’en remettre. D’autres pays pourraient suivre. Déjà, au Royaume-Uni, une start-up est en discussion avec le gouvernement pour mettre sur pied une sorte de «passeport immunitaire» afin de faciliter le retour au travail. En Allemagne, une vaste étude est menée sous l’égide de l’Institut Robert Koch, dans l’espoir de pouvoir déboucher sur l’équivalent d’un «carnet de vaccination». Quant à la Croatie, dont l’économie dépend très largement des vacanciers étrangers, elle négocie l’ouverture d’un «corridor touristique» pour les Tchèques munis d’un certificat médical attestant qu’ils ne sont pas porteurs.

Visiblement, nombre de gouvernements sont pressés de développer leur propre solution malgré l’avertissement contre les «passeports immunitaires» lancé samedi 25 avril par l’Organisation mondiale de la santé. Pour l’OMS, il n’y a «actuellement aucune preuve que les personnes qui sont remises du Covid-19 et qui ont des anticorps soient prémunies contre une seconde infection». Et même si les experts ont ensuite nuancé le propos, reconnaissant qu’ils s’attendent à ce que les personnes infectées «développent des anticorps qui fournissent un certain niveau de protection», ils ne savent pas encore «quel niveau de protection et combien de temps il durera». Sans compter que les tests actuels ne leur paraissent pas très fiables.

Effets pervers

La crainte, c’est évidemment que des «guéris» ne respectent plus les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, prenant le risque de redevenir des vecteurs de la pandémie. Autre effet pervers: on peut imaginer que des personnes cherchent à être infectées afin d’obtenir ensuite le précieux sésame qui leur permettra de reprendre leur activité professionnelle et de retrouver leur revenu. En particulier, tous ceux qui sont économiquement vulnérables pourraient plus facilement être tentés de mettre en danger leur santé pour se sortir d’affaire… ou pour éviter que d’autres n’occupent leur poste.

En Suisse, la task force scientifique mise sur pied par le Conseil fédéral demeure clairement opposée au passeport d’immunité. Ce qui n’empêche pas de mener des études de faisabilité, comme celle entamée par le professeur Idris Guessous, des Hôpitaux universitaires de Genève (notre édition du 2 mai). Et puisque les connaissances en matière de Covid-19 sont en constante évolution, il n’est pas impensable que les questions autour de l’immunité soient levées dans les mois qui viennent. C’est pourquoi nombre de gouvernements veulent garder ouverte l’option d’un passeport sanitaire susceptible de faciliter la reprise économique.

Vert, orange ou rouge?

Au sein de la start-up britannique Onfido, fondée par trois diplômés d’Oxford, le patron, Husayn Kassai, avance un argument supplémentaire: dans six ou neuf mois, il va devenir très difficile de convaincre la population de rester encore à la maison. Or, s’il y a un test démontrant que l’on n’est pas du tout protégé par des anticorps, on sera plus facilement convaincu de respecter les mesures de prudence.

Son entreprise voudrait développer un kit à utiliser chez soi, à la manière d’un test de grossesse. Si l’on voit apparaître la couleur verte, c’est que le niveau de protection est bon. Si c’est orange, l’incertitude est trop grande. Si c’est rouge, on n’a pas assez d’anticorps.