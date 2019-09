Patrick Balkany condamné à 4 ans de prison

Le maire de Levallois-Perret Patrick Balkany a été condamné vendredi à Paris à quatre ans de prison ferme pour fraude fiscale et sera immédiatement incarcéré, et son épouse et première adjointe Isabelle à trois ans ferme sans mandat de dépôt.

A l'énoncé du jugement, les policiers se sont avancés vers le baron des Hauts-de-Seine, 71 ans, sous les yeux de son épouse Isabelle, venue assister au délibéré. Le tribunal correctionnel a également condamné les deux élus LR de cette commune cossue de l'ouest parisien à 10 années d'inéligibilité.

Le maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany va immédiatement faire appel de sa condamnation, a annoncé son avocat Eric Dupond-Moretti.

Le mandat de dépôt est «une humiliation totalement inutile, et pour nous insupportable. Je pense qu'on s'est payé Balkany aujourd'hui et nous allons bien sûr interjeter appel», a-t-il déclaré devant la presse après l'énoncé du jugement. (afp/nxp)