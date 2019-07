Pékin ressent les effets de la guerre commerciale

Les exportations et les importations de la Chine ont subi en juin une forte baisse, dans un contexte de durcissement de la guerre commerciale avec Washington dont les effets se font désormais durement sentir, selon des chiffres publiés vendredi par les Douanes.

Les ventes de la Chine à l'étranger ont reculé de 1,3% le mois dernier sur un an, après un rebond de 1,1% en mai.

Sur la même période, les importations ont poursuivi leur effondrement (-7,3% sur un an) après une chute le mois précédent (-8,5%), a annoncé l'administration générale des Douanes.

C'est une baisse bien plus prononcée que celle attendue par les experts sondés par l'agence Bloomberg (-4,6%).

Ces statistiques sont publiées au moment où les deux premières puissances économiques mondiales tentent de trouver une issue à leur guerre commerciale, déclenchée l'an dernier par l'administration Trump.

Mardi, les principaux négociateurs américains et chinois se sont entretenus pour évoquer une reprise des négociations de haut niveau, brutalement interrompues en mai. «Le ralentissement de la croissance mondiale et la dernière hausse des droits de douane américains à la mi-mai ont exercé une pression supplémentaire sur les exportations», relève Sheana Yue, analyste du cabinet Capital Economics.

«Ralentissement de la croissance mondiale »

Pékin et Washington s'imposent depuis l'an passé des droits de douane punitifs, qui s'appliquent désormais à plus de 360 milliards d'échanges commerciaux annuels et qui frappent durement les entreprises des deux côtés du Pacifique.

Dans un contexte de durcissement des tensions commerciales avec Pékin, Washington a décidé en mai de porter ces droits de douane de 10 à 25% sur des produits chinois représentant 200 milliards de dollars d'importations annuelles. La Chine a riposté en imposant le 1er juin de nouvelles surtaxes douanières sur plus de 5000 produits américains.

Le 29 juin, en marge du sommet du G20 à Osaka au Japon, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping sont convenus de relancer les négociations commerciales.

Mais alors que les discussions viennent tout juste de reprendre, M. Trump a accusé jeudi la Chine de ne pas acheter des produits agricoles américains comme Pékin s'y était engagé selon lui. (ats/nxp)