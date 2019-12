Pékin sanctionne la marine américaine et des ONG

La Chine a annoncé lundi la suspension immédiate des escales de récupération de navires de guerre américains à Hong Kong et des sanctions contre plusieurs organisations non-gouvernementales américaines.

Ces sanctions sont prises en réponse à l'adoption aux Etats-Unis d'une loi de soutien aux manifestations pro-démocratie qui secouent le territoire autonome chinois depuis six mois, a annoncé à la presse la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying.

Dès la semaine dernière, le régime communiste avait annoncé qu'il prendrait des mesures de représailles à la signature par le président américain de cette loi sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong.

Pékin considère ce texte comme une ingérence dans ses affaires intérieures. En réaction, le gouvernement a décidé de «suspendre les demandes de visite de récupération des navires de guerre américains, à compter d'aujourd'hui», a annoncé Mme Hua.

Des bâtiments américains mouillent régulièrement à Hong Kong, dans le cadre de visites permettant notamment aux marins de «récupérer» dans l'ancienne colonie britannique. Pékin avait déjà bloqué deux visites de bâtiments américains en août dernier, selon la marine américaine. Une visite de l'US Navy avait eu lieu précédemment en avril, avant le début en juin des manifestations à Hong Kong.

Des ONG visées

Le gouvernement chinois va par ailleurs «imposer des sanctions aux ONG qui se sont mal comportées» à Hong Kong, notamment des associations actives dans le domaine des droits de l'homme: le National Endowment for Democracy, le National Democratic Institute for International Affairs, l'International Republican Institute, Human Rights Watch et Freedom House, a détaillé Mme Hua, sans préciser en quoi consisteraient ces sanctions.

Pékin a qualifié la semaine dernière la loi américaine sur Hong Kong «d'abomination absolue».

Ce texte menace de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington à l'ancienne colonie britannique si les droits des manifestants ne sont pas respectés. Le président américain Donald Trump a également approuvé une mesure interdisant la vente à la police hongkongaise de matériel destiné à réprimer les manifestations. (ats/nxp)