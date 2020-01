Philippe s'est dit «ouvert à des discussions»

Raffineries: perturbations sur des sites

La production des raffineries se poursuit et les stations-service sont approvisionnées «normalement», a assuré mardi le gouvernement, malgré les perturbations des expéditions sur certains sites, liées à un appel au blocage contre la réforme des retraites.



«Toutes les raffineries de France métropolitaine continuent à produire et cinq raffineries sur sept connaissent des difficultés temporaires dans leurs expéditions», indique le ministère de la Transition écologique et solidaire dans un communiqué, au 34e jour consécutif de grèves.



Le Premier ministre Edouard Philippe avait indiqué mardi avoir demandé aux préfets de mobiliser les forces de l'ordre «pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocages de dépôts» de carburants ou de raffineries.



«S'agissant des stations-service, la situation est quasi-normale avec plus de 98% des 11'000 stations-service qui ne connaissent aucune difficulté et sont normalement approvisionnées», ajoute le ministère de la Transition écologique.