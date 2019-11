Pierre Krähenbühl s’est-il «laissé déborder par son entourage»?

Antonio Guterres a-t-il voulu pousser Pierre Krähenbühl vers la sortie ou a-t-il, au contraire, essayé de le protéger? Deux jours après la démission du chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), les interrogations vont bon train.

Accusé de mauvaise gestion et d’abus de pouvoir depuis juillet dernier, le diplomate suisse a toujours tout contesté. L’enquête confiée au Bureau des services de contrôle interne (BSCI) des Nations Unies «n’a mis au jour aucun cas de corruption, de fraude ou de mauvaise gestion», s’est défendu Pierre Krähenbühl, mercredi à la RTS, évoquant le contexte «d’hyperpolitisation» de l’UNRWA. Pour autant, les investigations ne sont pas terminées et des points restent à éclaircir.

S’il est blanchi de tout soupçon de malversation financière, l’ex-patron de l’agence onusienne n’est encore pas dédouané en ce qui concerne son «management». Ce qui renvoie à d’autres défaillances. Le rapport initial émanant du département éthique de l’UNRWA que l’Agence France-Presse (AFP) s’était procuré faisait état de mauvaise gestion et d’abus de pouvoir commis par un petit groupe de hauts responsables qui ont contourné les mécanismes de contrôle de l’ONU. Il pointait du doigt, outre des cas «de népotisme, de représailles et de discriminations, des agissements à caractère sexuel inappropriés».

Conjectures

«Il s’est laissé déborder par son entourage. Il a laissé faire des choses en dessous de lui», déplore une source qui connaît bien l’affaire et qui évoque l’embauche de conjoints ou encore l’achat de deux Mercedes 500 à Jérusalem au sein de son premier cercle. Des noms sont déjà sortis comme celui de la conseillère controversée Maria Mohammedi ou la commissaire générale adjointe Sandra Mitchell qui a dû démissionner de son poste à la fin du mois de juillet en même tant que le chef de cabinet de l’UNRWA, Hakam Shahwan. L’homme ne remet pas en cause l’honnêteté de Pierre Krähenbühl mais suggère qu’il s’est retrouvé piégé. «C’est un formidable gâchis. Il était pressenti pour remplacer un jour Peter Maurer à la présidence du CICR», soupire-t-il.

«Il aurait dû démissionner dès la première minute», réagit pour sa part l’ancien ambassadeur de Suisse François Nordmann qui déplore l’impact négatif de l’affaire pour la Confédération qui s’emploie à pousser de hauts cadres dans l’administration onusienne. «On ne peut pas gérer sereinement une telle organisation lorsqu’on est mis en cause de cette façon», explique ce dernier. «Il ne s’agit pas de présumer de sa culpabilité, mais pour le bien même de l’organisation, et parce qu’il y a des enjeux politiques importants, il aurait dû la quitter beaucoup plus tôt», insiste l’ancien diplomate.

Une agence à réformer

Pour Riccardo Bocco, professeur à l’IHEID, la communauté internationale n’a aucun intérêt à ouvrir un nouveau front sur la question palestinienne, même s’il ne minimise pas l’hostilité d’Israël et des États-Unis à l’égard de l’UNRWA. Et de reprendre l’argument déployé par Pierre Krähenbühl lui-même: «Si l’UNRWA n’existe plus, où iront les centaines de milliers d’enfants scolarisés grâce à son argent? Dans les écoles du Hamas?»

Ce qui est dans la balance et qui pèse si lourd, c’est la réforme de l’UNRWA et son financement, que la Suisse appelle elle-même de ses vœux. «Nous souhaitons que soient mises en place une bonne gouvernance et une utilisation efficace des fonds», rappelle la porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Carole Wälti, qui précise que l’argent alloué par la Suisse sera débloqué lorsque les conclusions définitives du rapport d’enquête seront connues.