Pluies diluviennes au sud-est du Brésil: 6 morts

Brésil Le gouvernement brésilien veut légaliser l'exploration pétrolière et gazière ainsi que la construction de barrages hydroélectriques sur des terres indigènes. Plus...

Brésil Un total de 89'178 foyers d'incendie ont été détectés en Amazonie brésilienne en 2019. Plus...

Brésil La plus grande forêt tropicale du monde a perdu 10'100 km2 en un an. Ce chiffre révise un précédent bilan publié le 18 novembre. Plus...