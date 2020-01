Pneumonie mystérieuse: de nouveaux cas signalés

La mystérieuse pneumonie virale apparue dans le centre de la Chine a contaminé au moins 45 personnes ont indiqué samedi les autorités sanitaires. Parallèlement une étude britannique affirme que les personnes infectées se comptent probablement plutôt en centaines.

La souche incriminée est un nouveau type de coronavirus, une famille comptant un grand nombre de virus. Ils peuvent provoquer des maladies bénignes chez l'homme (comme un rhume) mais aussi d'autres plus graves comme le Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère).

La totalité des cas chinois ont été signalés depuis le mois dernier à Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants qui est aussi un important point de passage pour les déplacements dans le pays. Au total, au moins 45 malades ont été recensés, soit quatre cas supplémentaires par rapport au précédent bilan, a indiqué la Commission municipale de l'hygiène et de la santé. Parmi eux, 15 ont pu sortir de l'hôpital et cinq sont toujours dans un état grave.

«Un total de 1723 cas» estimé

Mais un article publié vendredi par des scientifiques d'un centre de recherches de l'Imperial College à Londres conteste les chiffres avancés par les autorités. Les chercheurs du Centre for Global Infectious Disease Analysis, qui conseille des institutions comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ont déclaré que, selon leurs estimations, «un total de 1723 cas» à Wuhan avaient présenté la survenue de symptômes de la maladie depuis le 12 janvier.

Size of Wuhan outbreak of a novel #coronavirus estimated from the three cases detected outside China: Likely to be over 1000 cases. @imperialcollege @mrc_outbreaks report released today



???? https://t.co/7A77NXZ3iw pic.twitter.com/u0dUnMs9hA