La police recourt au gaz lacrymogène à Hong Kong

La police de Hong Kong a fait usage samedi de gaz lacrymogène et de canons à eau contre des milliers de manifestants pro-démocratie descendus dans les rues pour une nouvelle marche non autorisée. Leur mouvement ne montre aucun signe de recul après quasiment cinq mois.

Avertissement de Pékin

Des foules de manifestants, vêtus de noir et portant des masques sur le visage en dépit de l'interdiction, ont déferlé sur le quartier commerçant de Causeway Bay. Des affrontements sont rapidement intervenus avec la police anti-émeutes qui a multiplié les arrestations.

Police have just marched through shopping district Causeway Bay, firing numerous rounds of tear gas to clear the area. Police started firing tear gas very shortly after the first rally in Victoria Park got under way and it’s been pretty constant since. #HongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/N34Fbr47cK