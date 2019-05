«Pourquoi ces deux Boeing ont été victimes d’accidents et pas les autres?»

Secoué par la crise provoquée par les crashes de Boeing 737 MAX éthiopien et indonésien, accusé d’avoir tardé à immobiliser ces appareils, le régulateur américain de l’aviation est attendu au tournant. La FAA présente ce jeudi devant ses homologues étrangers les correctifs apportés par Boeing à cet avion. Le système antidécrochage MCAS a été mis en cause dans les deux récents accidents. L’objectif est de lever l’interdiction de vol frappant ce modèle dans le monde. Le point avec Ronan Hubert, spécialiste en accidentologie aérienne.

Un seul facteur, dans le cas du Boeing 737 MAX, le système antidécrochage MCAS, peut-il expliquer les deux crashes d’Ethiopian Airlines et de Lion Air?

Boeing a dit que c’est un problème de logiciel. Mais des centaines de ces avions volaient. Pourquoi ces deux appareils ont été victimes d’accidents et pas les autres? C’est impossible de le dire tant que l’enquête n’aura pas été bouclée. Une chose est certaine cependant. Un accident est généralement multifactoriel. Parmi les éléments déclencheurs, le facteur humain est le principal revenant comme explication dans l’accidentologie des transports.

Des facteurs humains sont susceptibles d’avoir joué un rôle dans ces crashes?

Oui, c’est possible. Il peut y avoir eu une mauvaise réaction des équipages, peut-être liée à leur inexpérience. Il est également possible qu’il y eut un manque de formation des équipages, qui n’auraient pas été préparés suffisamment à la complexité des équipements embarqués. L’interface pilote-machine a certainement joué un rôle.

Quelles sont les autres pistes qui pourraient expliquer les deux accidents?

Elles sont nombreuses. Il peut s’agir d’un défaut de conception. Je rappelle que l’on a fait du neuf avec du vieux dans le cas du Boeing 737 MAX, qui a évolué avec le temps, mais dont la conception a plus de 50 ans. On ne peut pas non plus écarter un défaut technique ou des facteurs extérieurs encore à déterminer.

Combien de temps faudra-t-il avant que l’on connaisse les causes de l’accident?

Les autorités concernées publient généralement un rapport d’étape dans les 3 à 6 mois après qu’un accident est survenu. D’autres rapports intermédiaires sont parfois réalisés avant la publication d’un rapport final. Comme les boîtes noires ont été retrouvées en bon état, cela devrait prendre une année environ dans le cas des deux Boeing 737 MAX.

Quand les Boeing 737 MAX devraient-ils être à nouveau autorisés à voler?

Difficile à dire. L’autorité compétente le décidera lorsqu’elle estimera que l’ensemble des mesures mises en place permettront de répondre aux procédures de sécurité. On verra ce que recommandera la FAA tout à l’heure. (24 heures)