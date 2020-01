Poutine change de procureur général

Plusieurs changements sont en cours après la démission du gouvernement et l'annonce d'une révision constitutionnelle. En poste depuis 2006, Iouri Tchaïka, 68 ans, sera remplacé par Igor Krasnov, 44 ans, directeur adjoint du Comité d'enquête russe, un organe en charge des investigations criminelles du pays. «Iouri Tchaïka est libéré de ses fonctions en vue de son transfert vers une autre position», a indiqué le Kremlin dans un communiqué, sans donner plus de précisions.

Ce changement doit être validé encore par le Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement russe, une formalité qui devrait intervenir mercredi. Ministre de la justice de 1999 à 2006, Iouri Tchaïka est considéré comme l'un des hommes les plus puissants de l'Etat russe, ayant été au cœur de la justice russe depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine.

Ces dernières années, il a été accusé par l'opposition d'avoir emmagasiné une importante fortune personnelle au cours de sa carrière, ce qu'il dément.

Entré au Comité d'enquête en 2007, Igor Krasnov a lui dirigé l'enquête sur l'assassinat retentissant, en 2015, de l'opposant Boris Nemtsov et celle sur les meurtres de l'avocat Stanislav Markelov et de la journaliste Anastasia Babourova, en 2009. Il est également connu pour avoir beaucoup travaillé sur les milieux nationalistes et radicaux.

La semaine dernière, le président russe a annoncé une réforme constitutionnelle qui s'est accompagnée de la démission du gouvernement et de la désignation d'un nouveau Premier ministre, Mikhaïl Michoustine. Cette réforme, dont le contenu doit encore être décidé, a relancé les conjectures sur la préparation de l'avenir politique de Vladimir Poutine après la fin de son dernier mandat en 2024. (ats/nxp)