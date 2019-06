Poutine dénonce les idées imposées des pro-LGBT

Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé samedi les idées de liberté sexuelle et de liberté de genre «imposées» selon lui aux gens, qui y seraient majoritairement hostiles. «Dans certains pays européens, on dit aux parents que les filles ne peuvent plus mettre de jupes à l'école. C'est quoi ça?», a déclaré M. Poutine, lors de sa conférence de presse à l'issue du sommet du G20 à Osaka au Japon.

Point de vue imposé

«Cette idée progressiste commence à être dépassée», a estimé le président russe, qui avait déjà provoqué un tollé en estimant dans une interview publiée à la veille du sommet dans le «Financial Times» que le progressisme «avait vécu». «Il y a toutes sortes de choses maintenant: on a inventé cinq ou six genres (...) je ne comprends même pas ce que c'est», a poursuivi le président russe. «Le problème est que cette partie de la société assez agressive impose son point de vue à la majorité écrasante» des gens, a-t-il affirmé.

«Les représentants des idées libérales imposent un certain type d'éducation sexuelle à l'école, les parents ne le veulent pas, mais on ne demande pas leur avis», a encore assuré M. Poutine. Selon lui, «cela peut expliquer le phénomène de Trump, sa victoire, le fait que les gens mécontents sortent dans la rue dans les pays occidentaux».

Alors que la Russie est souvent accusée à l'Occident d'ingérence dans les processus politiques d'autres pays, il y a de vraies «raisons profondes» pour le mécontentement, affirme le président russe.

Elton John tweete à Poutine

Le chanteur britannique Elton John s'est adressé vendredi avec une série de tweets à Vladimir Poutine, après que le maître du Kremlin a affirmé que la Russie n'«avait pas de problème» avec les personnes LGBT et voulait que tout le monde soit heureux, dans l'interview au Financial Times.

Alors que des scènes d'amour homosexuelles et de consommation de drogues ont récemment été retirées de la version russe du biopic sur Elton John, la star britannique a accusé M. Poutine d'«hypocrisie».

Pour sa part, Vladimir Poutine a affirmé samedi que le chanteur, «un génie musical (...) avait tort». «Nous avons une attitude très calme envers la communauté LGBT», a-t-il déclaré. «Nous avons une loi, critiquée par tout le monde, la loi interdisant la propagande homosexuelle auprès des mineurs», a-t-il rappelé. «Mais écoutez, laissez une personne grandir, devenir adulte et puis décider qui elle veut être», a lancé M. Poutine. (afp/nxp)