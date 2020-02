Le président du Ghana en visite officielle en Suisse

Le Conseil fédéral accueille vendredi et samedi le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Aucun chef d'Etat d'Afrique subsaharienne n'avait été invité depuis plus de 60 ans. Le président du Liberia, William Tubman, a été le dernier à venir en visite officielle en 1956.

La Suisse a déroulé le tapis rouge au président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le deuxième partenaire économique de la Suisse dans cette région après l'Afrique du Sud. Le président du Ghana depuis 2017 a rappelé à Berne vendredi après-midi qu'il est déjà venu plusieurs fois en Suisse, récemment au dernier Forum économique mondial de Davos.

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga, à l'origine de cette invitation, était accompagnée des conseillers fédéraux Guy Parmelin et Ignazio Cassis lors de la rencontre de travail avec le président ghanéen. Elle a relevé qu'il s'agissait de la 3e fois seulement qu'un président d'un pays d'Afrique subsaharienne était invité officiellement à Berne et la première fois pour le Ghana qui a obtenu son indépendance en 1957.

«Un Ghana au-delà de l'aide»

La relation entre la Suisse et le Ghana est forte, que ce soit sur le plan de la coopération ou économiquement. Le président a défendu l'idée d'un «Ghana Beyond Aid» (un Ghana au-delà de l'aide), présentant son pays comme un partenaire économique digne de ce nom, ne se contentant pas «d'être aidé»: ce slogan a été repris par l'Union africaine, dont le Ghana fait partie, et l'ONU.

«Le Vreneli en or ou la pièce d'or en chocolat que tous les enfants suisses connaissent n'existeraient pas sans l'or et le chocolat, qui viennent du Ghana», a dit la présidente de la Confédération. «L'or et le cacao peuvent créer du travail et de la richesse dans les deux pays.»

Ce pays est le deuxième partenaire économique de la Suisse en Afrique, selon les données du Département fédéral de l'économie. Ghana est aussi le premier fournisseur de fèves de cacao pour les sociétés de négoce basées en Suisse. Les importations ont représenté plus de 2,4 milliards de francs en 2019, dont 97% concernent l'or.

Modèle de stabilité, ce pays anglophone de 28 millions d'habitants est loué pour sa bonne gouvernance et ses alternatives démocratiques. Samedi, le chef ghanéen visitera une usine de chocolat dans la campagne bâloise. (ats/nxp)