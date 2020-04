La campagne de l’ombre de Joe Biden

Dans l’Amérique de Donald Trump, pas de trêve politique même en période de pandémie de coronavirus. Alors que les Américains étaient priés de rester confinés chez eux mardi, les électeurs de l’État du Wisconsin ont dû se rendre aux urnes en pleine pandémie pour voter à la primaire présidentielle. Ce scrutin dont le résultat ne sera finalement dévoilé que le 13 avril prochain en raison du contexte chaotique dans lequel il s’est déroulé, a offert un contraste saisissant entre Donald Trump et son principal rival Joe Biden.

Le président des États-Unis multiplie les apparitions médiatiques pour vendre aux Américains sa propre version de sa gestion de la crise du coronavirus. Lors de sa conférence de presse quotidienne sur la pandémie mardi soir, Donald Trump s’est félicité des «immenses files d’attente» devant les bureaux de vote du Wisconsin. Il les a attribuées à son soutien public à un juge conservateur qui briguait une réélection la Cour Suprême de l’État du Midwest à l’occasion d’une élection locale organisée en parallèle aux primaires présidentielles.

De son côté, Joe Biden, le favori pour l’investiture démocrate, est forcé de mener depuis plusieurs semaines une campagne pour la Maison Blanche depuis le sous-sol de sa maison transformé en studio de télévision. Mardi, il a répété ses critiques sur l’action de l’administration Trump face à la pandémie qui a fait plus de 12’000 morts aux États-Unis, selon l’Université de Johns Hopkins. «Le coronavirus n’est pas de la faute de Donald Trump», a affirmé l’ancien vice-président de Barack Obama. «Mais celui-ci est responsable de notre réponse et il doit assumer son rôle sérieusement.»

La crise a bouleversé le calendrier de la campagne pour la Maison Blanche. À l’exception du Wisconsin, toutes les primaires prévues ce mois-ci ont soit été repoussées comme ce fut le cas à New York, soit elle est ont été limitées à un vote par correspondance. Lundi, le gouverneur démocrate du Wisconsin avait d’ailleurs lui aussi repoussé le scrutin au 9 juin, mais il avait été désavoué quelques heures plus tard par la Cour Suprême à majorité conservatrice. «C’est regrettable», réagit Greta Neubauer, une représentante démocrate étatique du Wisconsin. «Les électeurs ne devraient pas à avoir choisir entre leur santé et leur devoir civique.»

La pandémie a forcé Joe Biden à rattraper son retard technologique sur Bernie Sanders, son dernier rival pour l’investiture démocrate à la présidentielle de novembre. Après un premier meeting virtuel qui avait tourné court le mois dernier en raison de problèmes techniques, l’ancien vice-président organise désormais des rencontres interactives avec ses supporters et des levées de fonds virtuelles. Depuis son studio à domicile, il enchaîne les duplex avec les chaînes de télévision. Et pendant que Donald Trump s’accroche à ses déclarations contradictoires sur la pandémie, Joe Biden tient les médias américains en haleine en faisant planer le suspense sur l’identité de sa colistière pour la Maison Blanche.

Cette campagne confinée n’a pas que des désavantages pour Joe Biden comme l’illustre un sondage publié lundi par l’Université de North Florida. En Floride, un État clé pour la Maison Blanche, il devance Donald Trump de 6 points malgré l’omniprésence du président dans les médias. «Donald Trump fait campagne contre lui-même», écrit Doyle McManus, un éditorialiste du Los Angeles Times. «Ou plus précisément, il fait campagne contre le président qui nous a dit, au milieu de nombreux mensonges, que nous n’avions rien à craindre du coronavirus.»

Dans ce contexte, Joe Biden joue avec sérénité par vidéoconférence le rôle du candidat anti-Trump qu’il s’était approprié depuis le début de sa campagne. Et en reléguant la campagne des primaires au second plan, la pandémie a encore compliqué la situation déjà difficile dans laquelle se trouvait Bernie Sanders. Selon le Washington Post, certains conseillers du sénateur du Vermont lui auraient même dit de mettre un terme à sa campagne pour l’investiture démocrate.