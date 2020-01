Procès de Trump: les deux camps se préparent

La bataille du procès historique en destitution de Donald Trump est lancée à deux jours de l'ouverture des débats au Sénat, avec les premiers argumentaires juridiques des deux camps et de vifs échanges entre républicains et démocrates dimanche dans les médias américains.

L'équipe légale du 45e président des États-Unis, qui est seulement le troisième dans l'histoire du pays à subir d'affront d'un tel procès même s'il est peu probable qu'il soit destitué, a soumis samedi soir sa première «réponse» à l'acte d'accusation pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès.

Dans ce texte, les deux principaux avocats du milliardaire républicain, Jay Sekulow et Pat Cipollone, dénoncent «une dangereuse attaque contre le droit des Américains à choisir librement leur président».

«Constitutionnellement irrecevable»

L'affaire a éclaté en septembre, quand un lanceur d'alerte a attiré l'attention sur un coup de fil au cours duquel Donald Trump avait demandé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur son potentiel adversaire démocrate à la présidentielle de novembre, Joe Biden.

La Chambre des représentants, dominée par les démocrates, a inculpé en décembre l'ex-magnat de l'immobilier d'avoir exercé un chantage sur le président ukrainien, en conditionnant une invitation à la Maison Blanche et une aide militaire cruciale à l'annonce d'une telle enquête. «L'acte d'accusation est constitutionnellement irrecevable» et «ne comporte aucun crime ou violation de la loi», répondent les avocats du président.

Ils nient en outre que les faits qui lui sont reprochés, arguant que Donald Trump a finalement rencontré Volodymyr Zelensky en septembre à l'ONU et que l'aide militaire a été débloquée --même si entre-temps, le scandale avait éclaté.

«Position absurde»

Recruté par l'équipe présidentielle à grand renfort de communication, le constitutionnaliste Alan Dershowitz a lui avancé un autre argument de défense: même s'il était démontré que le locataire de la Maison Blanche avait bien tenté d'imposer un tel donnant-donnant à Kiev, ce ne serait pas un crime.

«L'abus de pouvoir n'est pas un motif constitutionnel d'impeachment», a-t-il martelé dimanche sur la chaîne ABC. «C'est tellement vague que la moitié des présidents américains, d'Adams à Jefferson, de Lincoln à Roosevelt, ont été accusés par leurs ennemis politiques d'abuser de leur pouvoir.»

L'élu démocrate Adam Schiff, qui sera le procureur général au Sénat, a aussitôt ironisé sur cette «seule nouveauté dans la défense du président», dictée selon lui par le fait que ses avocats «ne peuvent pas contester les faits». «Si l'on suit la logique de cette position absurde, le président pourrait donner l'État de l'Alaska», a-t-il poursuivi sur ABC, estimant que l'abus de pouvoir était «au coeur de ce que les pères de la Constitution considéraient passible de destitution».

Dans leur argumentaire écrit soumis samedi, les démocrates de la Chambre appellent d'ailleurs le Sénat à «éliminer la menace que le président fait peser sur la sécurité nationale».

Avec ou sans témoins?

Un autre bras de fer est engagé sur la durée et le déroulement du procès, qui s'est formellement ouvert jeudi avec la prestation de serment des sénateurs mais entrera mardi dans le vif du sujet. L'opposition réclame la convocation de quatre témoins-clés, dont le chef de cabinet de la Maison Blanche Mick Mulvaney et l'ex-conseiller à la sécurité nationale John Bolton. À la manoeuvre, le chef des républicains au Sénat Mitch McConnell, qui assume d'être en «totale coordination» avec la présidence, semble vouloir expédier le procès sans témoins, si possible en deux semaines.

Les républicains ont jusqu'ici fait bloc derrière leur président et, avec une majorité de 53 sénateurs-jurés sur 100, il ne fait aucun doute sur le fait qu'il sera acquitté. Ils sont aussi théoriquement en mesure de remporter toutes les batailles de procédure, même si une poignée de conservateurs sont courtisés par les démocrates pour qu'ils accèdent à leur demande de témoins.

Un procès sans témoins ni documents «serait un simulacre de procès», a protesté Adam Schiff. «Je veux que ce procès soit fini aussi rapidement que possible», a rétorqué sur la chaîne Fox News le sénateur républicain Lindsey Graham, proche de Donald Trump. «Je veux que le peuple des États-Unis choisisse le prochain président, pas un tribunal d'impeachment», a-t-il ajouté.

Interrogé sur les attentes de Donald Trump, il a répondu: «Il espère pouvoir prononcer le discours sur l'état de l'Union et parler de ce qu'il veut faire en 2020 et les quatre prochaines années». Un discours prévu le 4 février, deux semaines après l'ouverture des débats. (afp/nxp)