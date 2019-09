Après le scrutin de mardi, le casse-tête des alliances

Mercredi, les Israéliens se sont réveillés engourdis, comme sortis d’un mauvais rêve. Les perspectives ne sont pas bonnes, ni pour Benyamin Netanyahou ni pour son rival Benny Gantz, après les élections législatives, les deuxièmes en moins de six mois. Bis repetita, c’est la même impasse qu’en avril. Mais en pire, du point de vue du premier ministre.

La coalition centriste de Benny Gantz compte un siège d’avance sur le Likoud. Les deux rivaux sont dans un mouchoir de poche – les résultats définitifs devraient être connus ce jeudi –, mais voilà, à ce stade, aucun des blocs ne parvient à franchir le seuil des 61 sièges nécessaires pour obtenir une majorité.

La lourde charge de désigner le candidat le plus à même de former un gouvernement est donc entre les mains du président, Reuven Rivlin. Il l’a déjà annoncé, il n’y aura pas de troisième élection. Dans les prochains jours, chaque parti devra donc lui faire une recommandation pour le poste de premier ministre. Ces discussions entre le président et les chefs des partis seront filmées, diffusées – c’est en tout cas ce qu’affirme la presse israélienne – et devraient commencer au plus tard le 27 septembre. L’heureux élu aura ensuite vingt-huit jours pour constituer son gouvernement.

N’exclure personne

Plusieurs coalitions ont déjà été évoquées. L’ex-chef d’état-major Benny Gantz pourrait s’allier avec les partis de gauche et – potentiellement – avec la liste arabe, qui a réalisé un bon score, sans nul doute en réponse à la campagne ouvertement raciste du Likoud. Le leader de Bleu-blanc veut n’exclure personne: «Nous avons entamé les négociations, je parlerai avec tout le monde», a-t-il précisé à ses électeurs. Mais il aurait besoin de se tourner vers Avigdor Liberman, le chef du parti ultranationaliste Israel Beytenou, qui refuserait une coalition avec les Arabes et la gauche.

De son côté, Netanyahou, lui aussi, fait du sur place. Ne pas avoir gagné mercredi, c’est déjà un peu avoir perdu: il ne peut pas former la coalition dont il rêvait avec ses alliés habituels – à savoir les partis ultra-orthodoxes et la droite nationaliste. Mais l’actuel premier ministre ne lâche rien. Mardi soir, traits tirés, maquillage forcé, s’excusant pour sa voix enrouée après une campagne interminable, il a martelé que le gouvernement serait «stable, fort et sioniste». Autrement dit, là aussi, sans les partis arabes – un argument qu’il a utilisé toute la journée de mercredi, misant sur la peur pour attirer quelques députés dans ses rangs: «Bibi» ou Tibi (ndlr: Ahmed Tibi, député arabe israélien), moi ou le chaos.»

Fort de ses neuf sièges, c’est donc l’ultranationaliste Avigdor Liberman qui est à nouveau l’arbitre de la destinée de Netanyahou. Lui ne jure que par une coalition d’union nationale. «Tout ce que nous avons dit avant les élections, nous le redirons après, scandait-il quelques heures après les résultats. Nous n’avons qu’une seule option: un gouvernement d’union nationale large et libéral, avec Israel Beytenou, le Likoud et Bleu-blanc.» Une union donc, sans les partis religieux juifs, ni les partis arabes. Sur le plan idéologique, cela semble compatible, et mathématiquement, c’est une combinaison qui fonctionne. Mais la question épineuse reste de savoir qui pourrait prendre la tête de cette coalition et endosser le rôle de premier ministre. Netanyahou ne semble pas prêt à céder, du moins pas tout seul, et Gantz l’a assez répété pendant la campagne: il n’entrera pas dans un gouvernement dirigé par un premier ministre au cœur de trois affaires de corruption.

Équation compliquée

L’équation semble impossible. Il faudra que quelqu’un cède. «Cela pourrait s’opérer du côté du Likoud, explique David Khalfa, chercheur spécialiste du Moyen-Orient. L’enjeu va être de savoir si les successeurs potentiels de Netanyahou vont sortir de l’ombre. Cela arrangerait tout le monde: Netanyahou a perdu son pari, il a même perdu des sièges par rapport à l’élection précédente; c’est un échec personnel, il est affaibli de manière structurelle. Et comme il est le principal blocage, sans lui, tout l’horizon politique s’éclaircit.» Il semblerait donc que chaque jour qui passe soit un jour en moins pour Netanyahou.