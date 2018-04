Deux Palestiniens tués à la frontière Gaza-Israël

Des affrontements ont éclaté vendredi entre manifestants palestiniens et soldats israéliens près de la frontière entre Gaza et Israël. Deux Palestiniens ont été tués et quelque 250 autres blessés, une semaine après une journée particulièrement meurtrière lors de protestations similaires.

Selon le ministère de la Santé à Gaza, un Palestinien âgé de 38 ans a été tué par des tirs de soldats israéliens à l'est de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Le deuxième Palestinien a été tué à l'est de la ville de Gaza, d'après la même source.

Le 30 mars, au début d'une série de manifestations palestiniennes pour réclamer le retour des réfugiés et la fin du blocus de Gaza par Israël, les violences ont coûté la vie à 19 Palestiniens et blessé quelque 1400.

Vendredi, des milliers de Palestiniens se sont à nouveau rassemblés près de la barrière de sécurité séparant le territoire israélien de l'enclave palestinienne contrôlée par le mouvement islamiste Hamas, ennemi juré de l'Etat hébreu.

Des affrontements ont éclaté en plusieurs lieux longeant la barrière. Des manifestants ont incendié des pneus et lancé des pierres sur les soldats israéliens, provoquant des champignons de fumée au-dessus de la barrière de sécurité, selon des correspondants de l'AFP sur place. Les militaires ont riposté en tirant des gaz lacrymogènes et des balles réelles. (ats/nxp)