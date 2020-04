L’Allemagne juge les crimes du régime de Bachar el-Assad

Vingt-quatre témoignages bouleversants contre deux tortionnaires des geôles syriennes... Pendant près d’une heure, les juges ont écouté dans le silence le récit des horreurs vécues par d’anciens détenus de la dictature syrienne. Des preuves qui doivent permettre de condamner à perpétuité pour la première fois dans le monde deux anciens membres des services de renseignement syriens accusés de crimes contre l’humanité.

Parmi les témoins à charge: Anwar al-Bunni. Ce Syrien, arrivé comme demandeur d’asile en 2014 dans le foyer de Berlin-Marienfelde, avait retrouvé les traces de son tortionnaire par hasard en observant les autres réfugiés du centre. Il avait dit à sa femme: «Lui, je le connais. Mais j’ai oublié qui c’est.»

Lorsque sa mémoire lui est revenue, il fut tétanisé. Il s’agissait d’Anwar Raslan, l’homme qui l’avait arrêté en 2006 devant son domicile pour l’enfermer dans les prisons syriennes. Cet ancien officier des services secrets est l’un des deux accusés qui répondent depuis ce jeudi de crimes contre l’humanité devant la Haute Cour régionale de Coblence, dans le premier procès mondial consacré aux exactions du régime de Damas depuis le début de la guerre en 2011.

Anwar Raslan, âgé aujourd’hui de 57 ans, est un ancien colonel de la Sûreté de l'État. «Ce n’est pas un petit poisson. Il est accusé de complicité de torture dans 4000 cas», insiste Wolfgang Kaleck, le secrétaire général de l’ECCHR (European Center for Constitutional and Human Rights), l’ONG qui aide les victimes dans les procédures juridiques. Selon la justice allemande, l’officier est responsable de la mort de 58 personnes dans le centre de détention d’Al-Khatib.

Anwar Raslan s’est fait passer comme réfugié en 2014. Il a toujours assuré qu’il avait déserté l’armée syrienne en 2012 pour rejoindre la résistance. Une ligne de défense qui ne tient pas la route, selon les parties civiles qui pensent qu’il a été envoyé en Allemagne par Damas pour espionner les foyers d’opposition à l’étranger. L’autre accusé est Eyad al-Gharib, âgé de 43 ans, jugé pour l’emprisonnement de 30 personnes à l’issue d’une manifestation à l’automne 2011.

Photos révélatrices

Pour constituer le dossier d’accusation, les enquêteurs ont fourni des milliers de photos de corps torturés puisées dans la banque de données d’un ancien photographe de la police militaire syrienne. Fouets, électrochocs, bain d’eau froide... des milliers de détenus n’ont pas survécu aux tortures dans ces prisons surpeuplées.

Les enquêteurs ont retrouvé des témoins parmi les 800'000 Syriens arrivés en Allemagne depuis 2011 et qui ont reconnu parfois un proche sur ces photos. Beaucoup ont refusé de témoigner craignant des représailles sur des membres de leur famille restés en Syrie.

La justice allemande a fait jouer le principe de «compétence universelle» qui autorise en droit international un État à poursuivre tous les auteurs de génocide ou de crimes contre l’humanité, quels que soient leur nationalité et le lieu du crime commis sur la planète. Il est impossible actuellement de constituer un Tribunal international en raison du veto de la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et allié militaire du régime syrien.

Pour la justice allemande, il s’agit surtout de lancer un signe clair aux criminels du régime de Bachar el-Assad. Les preuves récoltées serviront aux poursuites contre les plus hauts responsables. Le dictateur fait lui-même l’objet d’un mandat d’arrêt international. Les victimes voudraient que ces cadres syriens ne se sentent plus jamais en sécurité dans le monde, qu’ils ne puissent plus jamais aller faire du shopping à Paris où se faire soigner dans un hôpital de Genève...

«La Suisse aussi a un rôle important à jouer dans la lutte contre l’impunité», a réagi la section suisse d’Amnesty International qui a dénoncé un manque de «volonté politique». «Cela fait plus de six ans qu’une procédure contre Rifaat al-Assad, l’oncle du président syrien, est en cours», regrette Amnesty International. «Que ce soit en Allemagne, en France, en Autriche ou ailleurs, les hauts fonctionnaires de l’appareil secret syrien doivent répondre de leurs crimes», insiste Wolfgang Kaleck. Selon lui, 90'000 personnes subissent le même sort actuellement dans les prisons syriennes que les témoins dans ce procès.